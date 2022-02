Quoi surveiller aujourd’hui ?

Ouverture des JO de Pékin

Les Jeux olympiques d’hiver de Pékin débuteront officiellement aujourd’hui, lors de la cérémonie d’ouverture qui se déroulera au Stade national de Pékin, aussi surnommé le « Nid d’oiseau » en raison de la forme de sa structure. Les célébrations commenceront à 7 h du matin, heure de Montréal.

Le patineur de vitesse courte piste Charles Hamelin et la hockeyeuse Marie-Philip Poulin seront les porte-drapeaux du Canada pour l’occasion. En raison de la pandémie, il n’y aura pas foule dans les gradins. Notons que plusieurs pays, dont le Canada et les États-Unis, n’ont pas envoyé de délégation diplomatique en Chine entre autres à cause des violations des droits de la personne dans le pays.