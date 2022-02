Refus d’étudiants étrangers francophones : un ombudsman réclamé

Devant les taux de refus catastrophiques des étudiants étrangers en provenance d’Afrique francophone, des associations d’immigrants et des avocats réclament la création d’un poste d’ombudsman du ministère fédéral de l’Immigration.

Le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration (CIMM) a amorcé cette semaine une étude détaillée de ce problème de refus massifs. Le Devoir révélait en novembre dernier qu’Ottawa refuse dans des proportions de plus en plus grandes les étudiants francophones originaires du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest à destination du Québec.

Ces refus sont en augmentation et ont atteint des sommets de plus de 90 % en 2020 pour des pays comme la Guinée et la République du Congo. D’autres endroits qui sont des bassins importants de recrutement voient des taux de refus de 87 % comme le Cameroun, de 85 % en Algérie, 88 % au Bénin ou encore 80 % au Sénégal.

La création d’un ombudsman est la proposition phare présentée devant le comité réuni jeudi. Ce poste de chien de garde permettrait de protéger les intérêts des demandeurs dans leur dossier d’immigration, ainsi que ceux du Canada, a notamment fait valoir Thibault Camara, président de l’organisation Le Québec c’est nous aussi.

Cet organisme a d’ailleurs déjà rédigé un projet de loi et sollicité des rencontres avec des députés pour le faire cheminer, a-t-il indiqué au CIMM et confirmé au Devoir. « Un ombuds [sic] aurait le mandat d’enquêter sur ce genre de problèmes d’ordre systémique, dans des cas qui révèlent des biais de sélection et de la discrimination, comme les étudiants internationaux par exemple », a-t-il détaillé.

Le même comité permanent de la Chambre des communes avait d’ailleurs déjà émis cette recommandation dans son rapport de mai 2021. Des députés fédéraux avaient aussi fait cette demande en 2020, car le personnel de leur bureau se disait débordé par des plaintes en matière d’immigration.

L’enjeu est qu’il n’y a actuellement pas d’appel suite à une décision défavorable d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Lorsque certaines décisions apparaissent « arbitraires et discrétionnaires », aux demandeurs, « leur seule option est de judiciariser leur dossier », a dit M. Camara.

Des candidats à l’immigration se tournent alors vers la Cour fédérale pour contester la décision d’un agent d’IRCC. Et l’expérience démontre que cette cour accueille les contestations : par exemple sur 25 d’entre elles déposées pour le seul bureau d’Accra, au Ghana, la Cour fédérale a ordonné d’en réexaminer 23, a assuré l’Association québécoise des avocats et des avocates en immigration (AQAADI).

« C’est très coûteux comme processus. Avoir un ombuds permettrait d’avoir un processus de révision plus rapide et moins cher », affirme le représentant de Québec c’est nous aussi. Cette instance serait non partisane et pourrait aussi « mettre fin à la partie de ping-pong qui oppose le Québec et le Canada en immigration », dit-il.

« Les bureaux d’IRCC qui ont des taux de refus plus élevés devraient faire l’objet d’une vérification automatique. […] Cette vérification pourrait être réalisée par un ombudsman en immigration », a aussi appuyé l’avocat Lou Janssen Dangzalan.

Celui-ci a documenté plusieurs cas et attiré l’attention du public sur un nouvel outil informatique, Chinook, potentiellement mis en cause dans cette hausse des refus. Un ombudsman permettrait aussi de faire la lumière sur l’utilisation de nouvelles technologies pour trier les dossiers d’immigration, dont l’intelligence artificielle.

Incohérence

En moins de deux ans, entre janvier 2020 et septembre 2021, Ottawa a ainsi refusé 35 642 candidats des principaux pays francophones du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest qui voulaient venir au Québec.

Plusieurs candidats au permis d’étude nous avaient confié avoir reçu des motifs de refus qui ne cadraient pas avec leur dossier. Un couple de Brazzaville, au Congo, avait par exemple présenté des preuves de capacité financière de plus de 100 000 $. Il s’était cependant vu rejeté, « compte tenu de sa situation financière » selon le motif officiel.

Une autre femme du Burkina Faso relatait avoir reçu une lettre lui indiquant que l’agent responsable de son dossier n’était « pas convaincu que le candidat quittera le Canada à la fin de sa période de séjour ».

L’établissement collégial qui la recrutait avait pourtant insisté qu’elle aurait plus facilement accès à la résidence permanente en étudiant au Québec. En effet, Ottawa encourage les étudiants étrangers à demeurer au pays après leurs études. Le ministre fédéral de l’Immigration Sean Fraser réitérait lundi dernier lors d’une annonce qu’ils « font d’excellents résidents permanents ».

Tous les témoins devant le panel ont souligné cette contradiction flagrante entre les motifs de refus de permis d’études et les politiques d’immigration. Martin Normand, directeur des relations internationales pour l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) expliquait que le ministère lui-même demande d’inclure dans les représentations de recrutement la possibilité de faire une demande de résidence permanente :

« L’utilisation répétée de cette raison n’est donc pas du tout cohérente avec le message [qu’IRCC] nous demande de véhiculer à l’étranger », a dit M. Normand devant le comité jeudi.

Plusieurs témoins ont demandé d’abandonner ce critère de retour obligatoire pour octroyer les permis d’études.

C’est le député bloquiste et vice-président du CIMM Alexis Brunelle-Duceppe qui a pris l’initiative d’étudier la question. « Pour nous c’est de la discrimination à cause de la provenance des étudiants », a-t-il résumé en entrevue.

Il souligne que beaucoup d’établissements en région vivent grâce à l’apport des étudiants étrangers. Le recrutement international est d’ailleurs plus actif dans des programmes des domaines où il y a pénurie de main-d’œuvre, fait-il remarquer. Tant pour « les gens qui voient leur rêve se briser » que « pour la société québécoise dans son ensemble », M. Brunelle-Duceppe dit souhaiter régler le problème avant la rentrée de l’automne 2022.