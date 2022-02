Témoignage de la policière de la SQ accusée de voies de fait sur un Autochtone

La policière Stéphanie Dorval a témoigné jeudi à son procès pour voies de fait sur un jeune autochtone. Selon sa version, les gestes qui lui sont reprochés ont été posés pour protéger ses coéquipiers dans le cadre d’une intervention policière difficile et aussi afin de saisir de la preuve.

Le procès criminel de cette policière de la Sûreté du Québec (SQ) de Val-d’Or a débuté lundi.

L’intervention policière à l’origine de cette accusation remonte au 14 septembre 2019.

Ce jour-là, la policière qui cumule 13 ans d’expérience a été appelée à se rendre d’urgence dans un immeuble à logement de Val-d’Or en Abitibi. La raison de l’appel « priorité 1 » : un conflit s’y déroule et une personne saigne à la tête, a-t-elle rapporté à la juge Anne-Marie Jacques de la Cour du Québec qui préside le procès.

Première arrivée sur les lieux avec les ambulanciers, elle se dirige vers un appartement où il y a, relate-t-elle, beaucoup de tapage, un homme qui cogne très fort et une femme qui hurle et qui pleure.

« Moi je comprends qu’il y a urgence d’agir. Ça brasse solide ».

À l’intérieur, un homme et une femme sont au sol : ils « pleurent et grognent », décrit la policière, dans un appartement où des meubles sont renversés et cassés. L’homme serre la tête de la femme, ses poings sont serrés autour de son cou. Pour elle, il s’agit d’une situation de crise et elle décide d’intervenir physiquement pour les séparer et procéder à l’arrestation de l’homme.

Pendant ce temps, d’autres personnes présentes dans le logement ou dans le couloir adjacent s’approchent des policiers et protestent contre leur intervention.

Le plaignant dans cette affaire, John Andrew Fedora, un jeune homme cri, « s’approche trop proche de moi », rapporte Mme Dorval à la juge. Il est à un pied de distance, crie fort et fait des gestes avec sa main. Elle soutient avoir demandé aux personnes présentes de reculer. Ils s’exécutent tous, sauf le plaignant, qui serre les poings. Ce manège se produit à plus d’une reprise, explique-t-elle.

Elle ajoute que son collègue policier demande aussi à répétition à M. Fedora de reculer.

Dehors, ils sont trois pour tenter d’asseoir le suspect — qui est le frère de M. Fedora — dans l’autopatrouille, ce qui s’avère très difficile puisqu’il se débat.

C’est là que la policière voit le plaignant « trop proche » de ses partenaires qui effectuent une manœuvre difficile, et trop proche de la voiture de police. Sa collègue policière dit au plaignant de reculer, en vain. L’agente Dorval croit que ses coéquipiers ne le voient pas car il est dans leur dos.

« Il y a danger. S’il initie un mouvement, on n’a pas le temps de réaction ».

Elle se précipite alors vers lui, tente d’attraper son téléphone cellulaire, l’échappe, et met son autre main sur l’épaule du plaignant, le repoussant.

Son but était de protéger ses collègues et saisir le cellulaire qui contenait une vidéo qui allait lui servir de preuve contre le suspect arrêté, mais aussi contre le plaignant, fait-elle valoir. Elle demandera plus tard qu’il soit accusé d’entrave au travail des policiers.

Le procès se terminera vendredi avec les plaidoiries des avocats de la couronne et de la défense.