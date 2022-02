Quoi surveiller aujourd’hui ?

Annonce concernant les logements abordables

Au moment où les loyers montent rapidement à Montréal et ailleurs au Québec, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, fera une annonce ce matin au sujet de l’offre de logements abordables dans la province.

Cet été, les gouvernements du Québec et du Canada avaient promis d’unir leurs forces afin de réaliser la construction de plus de 1300 de ces unités à bas prix d’ici la fin de 2022. Le gouvernement Legault a aussi fait d’autres annonces dans ce dossier à la fin de l’automne, dont la création d’un nouveau programme national où les milieux communautaires et privés œuvreraient ensemble.