Policière de la SQ accusée de voies de fait: le plaignant autochtone a témoigné

Leplaignant autochtone a témoigné mercredi au procès de la policière de la Sûreté du Québec (SQ) de Val d’Or qui est accusée de voies de fait.

John Andrew Fedora s’est rendu à la barre des témoins au deuxième jour du procès de Stéphanie Dorval, une des rares membres des forces de l’ordre qui a été accusée au criminel à la suite d’une vague de dénonciations d’Autochtones.

Le jeune homme a relaté sa version des faits sobrement mercredi, au palais de justice de Val d’Or.

Mais la juge avait déjà pu constater de ses propres yeux une bonne partie de ce qui s’est passé le 14 septembre 2019 : deux vidéos déposées en preuve mardi permettent d’avoir une idée de l’intervention policière qui s’est déroulée dans un immeuble à logement de Val d’Or, en Abitibi.

Dans la première, tournée par le plaignant lui-même, on y voit des policiers dans un logement où se trouvent plusieurs personnes qui crient. Ils tentent d’arrêter un jeune homme qui refuse de collaborer, selon la version des faits donnée par un ambulancier et une policière : il donne des coups de pied et de jambes et semble incapable — ou refuse — de se tenir debout. Il est traîné à l’extérieur et emmené dans une autopatrouille.

La scène, cacophonique, se déroule sous les yeux de John Andrew Fedora, qui filme l’arrestation de son frère avec son téléphone cellulaire.

Une seconde vidéo, tournée par un voisin qui habite un étage au-dessus, montre M. Fedora s’approcher tranquillement de la voiture de police en filmant.

L’on voit alors l’accusée se diriger brusquement vers lui, le pousser d’une main et tenter de lui arracher son cellulaire de l’autre. C’est pour ces gestes qu’elle fait face à un chef d’accusation de voies de fait.

John Andrew Fedora a témoigné qu’il s’est rendu dans l’appartement de son frère quand il a entendu du bruit. Il y a vu son frère frapper le mur de ses poings, puis en se servant de sa tête. M. Fedora dit avoir tenté de calmer son frère, lui disant d’arrêter de se débattre quand les policiers sont intervenus pour l’arrêter.

« Je ne voulais pas que les policiers soient aussi brutaux avec lui ».

Il est sorti derrière les agents en apportant les pantalons de son frère, perdus lors de l’intervention, pour les remettre aux policiers.

M. Fedora reconnaît s’être tenu proche de la voiture de patrouille où trois policiers peinaient à entrer son frère qui continuait à se débattre, et qu’une policière lui a dit de reculer. En tout temps lors de cette intervention, il soutient n’avoir jamais été à moins de 5 ou 6 pieds des agents.

« Je voulais m’assurer qu’ils ne lui faisaient pas mal », a-t-il justifié.

Puis, l’accusée a contourné la voiture pour aller vers lui : « elle a juste essayé de me pousser », a-t-il relaté à la juge Anne-Marie Jacques de la Cour du Québec. Il y a eu un contact avec son bras et son téléphone est tombé par terre. La policière l’a ramassé et jeté dans l’autopatrouille.

Dans la vidéo, on voit M. Fedora déposer doucement une paire de jeans sur le capot de la voiture et s’éloigner.

Mardi, les ambulanciers et une policière ont relaté qu’ils étaient nerveux lors de cette intervention volatile car il y avait beaucoup de gens dans un espace restreint et qu’ils tentaient de les tenir à l’écart pour effectuer leur travail de façon sécuritaire.

Le procès se poursuit jeudi.