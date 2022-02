Le convoi approche, Québec monte la garde

À l’approche d’un cortège d’opposants aux mesures sanitaires venu de la Côte-Nord, la police de Québec assure qu’elle ne laissera pas les manifestants donner à la capitale des airs de ville en état de siège.

« Nous allons respecter le droit de manifester de manière légale et pacifique », a indiqué mercredi après-midi le service de police de la Ville de Québec (SPVQ). « Cependant, aucun acte de vandalisme ou de violence ne sera toléré. »

Une colonne de camions menée par le syndicaliste Bernard Gauthier doit entrer dans Québec, en fin de journée jeudi, pour appuyer les manifestants qui paralysent le centre-ville d’Ottawa depuis la fin de semaine dernière. De deux collines parlementaires différentes, ils réclameront de concert la fin des mesures sanitaires.

À Québec, le convoi pourra scander « liberté », mais de manière contrôlée. Dès mercredi soir, les autorités bloqueront l’accès à l’avenue Honoré-Mercier en face des jardins du Parlement pour empêcher les camions de bivouaquer devant le siège du pouvoir.

« Nous voulons nous assurer d’avoir des zones où ce sera tolérable et toléré de stationner ces camions-là », a affirmé André Turcotte, directeur adjoint à la surveillance du territoire du SPVQ.

Les autorités ont souligné « la très bonne collaboration » des organisateurs en aval du rassemblement. « On se fie sur le bon jugement de ces gens-là », a précisé M. Turcotte. Selon lui, il n’y a « aucune indication » que la manifestation s’étendra au-delà de samedi.

Des cortèges venus du Saguenay-Lac-St-Jean, de la Gaspésie et de la Beauce doivent toutefois converger, samedi, dans la capitale nationale. La police de Lévis et la Sûreté du Québec, responsable de la sécurité des ponts et du Parlement, demeurent sur un pied d’alerte. Le SPVQ dit maintenir un lien constant avec la police d’Ottawa.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a réitéré le droit d’exprimer son désaccord avec les mesures sanitaires, mercredi matin, au micro de Patrick Masbourian. « Maintenant, si on le fait en se disant : ‘’on va écœurer le monde’’ […] on n’est plus dans une noble cause. »

« Il faut que les règles soient respectées », a indiqué le premier ministre François Legault à son entrée au salon bleu. « Je fais confiance aux policiers de Québec, au maire de Québec. »

En plein Carnaval

L’inquiétude grimpe en haute-ville à mesure que le convoi approche. Sécurité Sirois, une importance agence de gardiens à Québec, a noté une forte hausse des demandes pour se procurer un garde du corps ou pour assurer la sécurité d’établissements privés au cours des derniers jours.

L’arrivée du convoi coïncide avec le début du Carnaval de Québec et plusieurs élus ont décrié la venue des manifestants en plein pendant cette fête familiale.

« Le moment est vraiment mal choisi », a déploré le maire Marchand. « Les festivals en ont tellement arraché depuis deux ans », a ajouté la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. « Donnez-leur une chance. »

La ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, a fait tinter le même son de cloche. « Le Carnaval à Québec, c’est important », a-t-elle affirmé. « Ce serait paradoxal d’embêter ou d’empêcher les gens de participer au Carnaval par une manifestation qui serait débordante ou qui serait irrespectueuse. »

Rassemblement « convivial »

Sur les réseaux sociaux, les organisateurs des différents convois répètent ne pas vouloir troubler l’ordre public – seulement lancer un message au gouvernement.

« On est en train de s’organiser pour ne pas fucker votre carnaval en même temps », a indiqué Kevin Grenier dans une vidéo diffusée mardi. « On veut montrer notre mécontentement, on veut que ce soit convivial. Les restaurateurs : ouvrez grandes vos portes. On est là pour vous encourager : il n’y a personne qui est là pour vous piller et qui est là pour tout casser. »

Mercredi, un des manitous du convoi d’Ottawa, Pat King, a donné sa bénédiction à l’initiative mise en branle à Québec.

« Donnez-leur la trouille ! » s’exclamait-il en félicitant les manifestants québécois d’avoir mis fin à la vax tax – la contribution santé abandonnée, la veille, par le gouvernement Legault.