1 Grâce aux formations données gratuitement par le RESOPP, une union de coopératives rurales dont la mission est de contribuer solidairement et durablement à l’amélioration des conditions de vie des paysannes et des paysans sénégalais, Bira Mbayea appris à soigner et à protéger les poules. Son élevage en compte aujourd’hui plus de deux cents. Jimmy Chicaiza