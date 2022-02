Encadrement des géants du Web: un nouveau projet de loi pourrait être déposé cet après-midi

Le gouvernement du Canada pourrait déposer dès cet après-midi la nouvelle mouture du projet de loi C-10 qui vise à soumettre les plateformes numériques des géants du Web à la Loi sur la radiodiffusion. Le controversé projet de loi avait été mis de côté lors du déclenchement des élections fédérales, cet été.

Pour l’industrie de la musique, l’enjeu est de taille. « Le monde numérique s’avère être la principale source de redevances, de droits de reproduction pour nos membres », rappelle Martin Lavallée, conseiller juridique principal à la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN).

« Depuis 2015, l’augmentation de la part des revenus provenant du numérique a bondi de 571 %. On parle d’une augmentation mirobolante », dit-il. Au cours de cette période, les revenus que perçoit la SOCAN des plateformes numériques comme Spotify, Apple Music, Deezer, Google Play sont passés de 15 millions à 105 millions de dollars.

Or, les parts des revenus qui retournent dans les poches des artisans canadiens et québécois ont baissé. « Dans les médias comme la télévision et la radio, il y a à peu près 30 % des revenus qui restent au Canada, qui sont donc remis à des Canadiens et des Québécois. Dans le numérique, ça baisse à 10 % à l’échelle canadienne. Et pour les Québécois et les francophones, c’est pire : ça descend à 2 %. En d’autres mots : l’offre des plateformes numériques ne couvre absolument pas nos œuvres. »

La SOCAN, comme d’autres représentants de l’industrie, s’attend à ce que le nouveau projet de loi étende l’encadrement non seulement aux plateformes de diffusion, mais aux médias sociaux comme YouTube. La plateforme qui appartient à Google représente à elle seule près de 50 % des écoutes au Canada : « La loi sur la radiodiffusion doit s’adresser à tous ceux qui font de la diffusion que ce soit une plateforme de diffusion ou un média social. »

Son de cloche similaire de la part de Jérôme Payette, directeur général de l’Association des professionnels de l’édition musicale (APEM) qui représente 830 maisons d’édition comportant 400 000 œuvres musicales francophones et québécoises au pays : « La diffusion de la même chanson sur Spotify et sur YouTube devrait être traitée de la même façon en fonction de la loi. C’est ce qu’on a toujours demandé. Sinon [l’encadrement] ne tiens pas debout »,

Il ajoute : « Je serais surpris que le gouvernement n’ait pas compris l’incohérence qu’il y avait dans le premier projet de loi, qu’il avait d’ailleurs corrigé par la suite. »