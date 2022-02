Injonction demandée par les proches aidants non-vaccinés

Des proches aidants non-vaccinés étaient en Cour mercredi matin afin d’obtenir dès maintenant le droit de donner du soutien, des soins et du confort aux membres de leur famille hébergés dans divers types de résidences, comme des CHSLD.

Devant la menace du variant Omicron, le gouvernement du Québec a interdit depuis la fin du mois de décembre les visites des proches aidants s’ils ne sont pas vaccinés, pour éviter le risque d’éclosion.

Or sans eux, leurs proches dépérissent rapidement, notamment ceux souffrant d’Alzheimer, ont-ils argumenté devant la Cour, par la voix de leur avocate, Me Natalia Manole, la même qui a contesté au nom de ses clients l’obligation vaccinale pour les travailleurs de la santé.

Il y a donc urgence d’agir : « un jour pour ces gens c’est comme un an pour nous », a plaidé l’avocate.

Elle présente une demande d’injonction urgente et demande aussi au tribunal d’invalider la portion de l’arrêté ministériel qui restreint les droits de ses clients.

Les proches aidants sont disposés à se soumettre à un test de dépistage de la COVID-19, sous supervision, avant d’entrer dans un lieu d’hébergement, a-t-elle souligné.

Et puis, les travailleurs de la santé se trouvent déjà dans ces mêmes résidences et ils peuvent y travailler même s’ils ne sont pas vaccinés — et même s’ils sont positifs. On demande juste que les proches aidants soient soumis aux mêmes conditions, insiste Me Manole.

Québec a argumenté que cette décision a été prise dans l’intérêt de la société et de la santé publique.

Et il ne revient pas aux tribunaux d’intervenir dans les moyens choisis par un gouvernement pour protéger sa population, car ses décisions sont présumées avoir été prises de bonne foi, a fait valoir Me François-Alexandre Gagné, l’un des avocats du Procureur général du Québec.

Ici, le gouvernement veut éviter des risques d’éclosions. « On ne veut pas du tout minimiser l’importance des proches aidants ».

Le gouvernement doit choisir entre « deux maux » a illustré l’avocat : un accès restreint aux proches aidés et le risque d’éclosion. Et aucune de ces deux solutions n’est parfaite, a-t-il tranché.