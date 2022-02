Un professeur réputé de l’Université Laval remercié

Le département de science politique de l’université Laval renvoie chez lui un professeur reconnu pour son dévouement auprès de ses étudiants. Officiellement à la retraite depuis 2009, Jean-Pierre Derriennic, 78 ans, continuait d’enseigner gratuitement. Il avait donné à ce jour 25 cours complets sans être rémunéré, jugeant que l’université l’avait déjà assez payé dans sa vie.

« Je ne pourrai pas corriger vos travaux ni vous mettre de notes », vient d’écrire à ses étudiants le professeur. Il leur a indiqué que le département de science politique ne souhaitait plus le conserver à son service à titre bénévole en raison d’un différent administratif qui concerne son mode d’évaluation. Officiellement, dans un de ses cours, il n’y avait qu’une évaluation formelle alors que l’administration en demande deux. Le professeur faisait valoir qu’un suivi particulier le dispensait d’une lecture trop étroite de cette règle.

Auréolé d’une solide réputation internationale, salué par un grand prix de l’université précisément pour son enseignement hors-norme, M. Derriennic affirme qu’il va néanmoins continuer d’offrir en ligne sa matière aux étudiants.

Deux pétitions d’étudiants contestent la décision de la direction. Les étudiants disent accueillir « avec consternation » la décision de l’institution, qu'ils jugent « extrêmement déplorable », étant entendu qu’ils acceptent au préalable l’encadrement de ce professeur. « Nous tenons également à souligner le travail et le dévouement exceptionnels de ce professeur pour chacun de ses élèves », tout en évoquant « la grande qualité de l’enseignement […] tout au long de sa carrière ». Et ils demandant à ce qu’il soit réintégré dans ses fonctions.

Joint par Le Devoir, le professeur Derriennic explique que « la méthode qu’on me reproche », je l’ai utilisé très souvent pendant 30 ans. » Or depuis un an et demi, dit-il, le nouveau directeur « a commencé à me faire des histoires » à ce sujet.

Thierry Giasson, directeur du Département de science politique, n’a pas voulu répondre aux questions du Devoir. C’est le service des relations publiques de l’université qui a pris en charge le dossier. Selon ce dernier, « Jean-Pierre Derriennic n’est pas un employé de l’Université Laval », puisqu’il n’était pas rémunéré. Mais comme il donnait tout de même des cours chaque année, cela force l’université à « déployer une solution pour accompagner les étudiantes et les étudiants », alors que ceux-ci se retrouvent sans professeur. « Le nécessaire sera fait pour trouver rapidement une solution » pour eux, s’est contenté d’affirmer le service de communications.

Une personnalité marquante

Élève de Raymond Aron, le professeur Derriennic a une longue feuille de route internationale. En 2005, il recevait le prix Carrière en enseignement de l’Université Laval, accompagné des félicitations du vice-doyen aux études à la Faculté des sciences sociales. Celui-ci soulignait que ce professeur avait l’habitude de suivre ses étudiants un à un, afin de discuter de leurs travaux écrits, et de ne pas s’en remettre, autant que possible, à des assistants pour la correction des copies, tout en se montrant exigeant à l’égard de la qualité du français. Pour ces motifs, le professeur Derriennic était jugé « ne pas être comme les autres », soulignait l’administration de l’université.

Une lettre en date du 21 janvier, indique le professeur Derriennic, lui enjoignait de changer sa méthode d’évaluation. Il a refusé, la jugeant « assez bonne ou même très bonne ». C’est par ailleurs « une bonne règle de vie de ne pas céder aux menaces », a-t-il ajouté.

Selon un communiqué, l’Association des étudiantes et étudiants en science politique de l’Université Laval (AEESPUL), le professeur s’est mis en défaut devant « un règlement appliqué par l’administration ». Auprès du Devoir, l’AEESPUL précise que « M. Derriennic a été et demeure une personnalité marquante de la communauté universitaire, et ce particulièrement auprès des étudiantes et étudiants qui ont suivi ses cours pendant ses longues années dédiées à l’enseignement et à la transmission du savoir ». Elle s’inquiète de voir que son départ, pour des raisons administratives, pourrait avoir des conséquences auprès de la progression des étudiants.