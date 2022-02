Quoi surveiller aujourd’hui ?

Annonces sur les bracelets électroniques

Le gouvernement Legault déposera un autre projet de loi, cette fois sur la mise en place des bracelets électroniques dits « antirapprochements », qui servent à protéger les victimes de violence conjugale.

C’est la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui présentera cette possible loi. Seulement six pays dans le monde possèdent un tel programme.