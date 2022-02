Les groupes LGBTQ+ dépassés par leur financement

Les millions de dollars distribués par Québec et Ottawa aux groupes de défenses LGBTQ+ nuisent plus qu’ils n’aident, constate une étude de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS). « Ça peut sembler un peu loufoque. Ils ont plus d’argent, et ça les met dans le trouble. Dans les faits, c’est exactement ça », explique la coautrice de l’étude, Wissam Mansour.

Pour exemple, l’un des organismes communautaires questionnés par l’IRIS a vu son budget exploser de 8000 $ à 350 000 $ en un an. Sans personnel comptable ni soutien administratif, la direction s’est retrouvée avec plus de problèmes que de solutions. « Ils veulent bien faire, répondre à leur mission, mais ils n’ont pas les moyens de dépenser cet argent-là sur une courte période », raconte Wissam Mansour.

Son équipe a décortiqué l’été dernier le financement d’une vingtaine d’organismes communautaires LGBTQ+ représentative de la centaine que compte le Québec. Ils jonglent presque tous avec un trop-plein d’argent offert trop rapidement, jusqu’à en échapper des balles.

Dans un autre groupe — dont le nom n’est pas divulgué — , le versement de milliers de dollars a été « extrêmement difficile » pour les responsables. « Ils ont dû embaucher d’un coup des dizaines de personnes pour répondre à des critères qui étaient associés à la subvention, relate Mme Mansour. Près de la moitié des personnes qui ont été embauchées ont dû démissionner parce qu’elles trouvaient que c’était beaucoup trop lourd comme charge de travail. »

Québec distribue ses subventions par « projets », qui ne durent souvent qu’un court laps de temps. Ou alors, des critères bien précis encadrent l’utilisation de ces fonds. Ces aides ad hoc ne permettent pas d’assurer la pérennité des œuvres de ces organismes, observe Wissam Mansour.

« Plusieurs organisations n’ont pas d’employés, alors mettre en œuvre un projet… Avec un peu plus de temps et un peu plus de liberté, ils pourraient faire un travail un peu plus efficace, et pour moins cher en plus ! »

L’approche fédérale n’offre pas de meilleures avenues, détaille l’étude d’une dizaine de pages publiée mercredi. « Le fédéral exige qu’on améliore les processus, alors que les processus n’ont pas été construits, dit Mme Mansour. On offre un montant pour l’équivalent de la peinture alors que pour de nombreux groupes communautaires LGBTQ+, il n’y a même pas encore de plancher. »

Les montants sont considérables : jusqu’à 400 000 $ pour les organismes de portée pancanadienne, jusqu’à 300 000 $ pour les organismes de portée provinciale, et jusqu’à 100 000 $ pour les organismes de portée locale.

Un problème ancré dans l’histoire

Cette croissance fulgurante des budgets contraste avec la « disette » qui a frappé les groupes LGBTQ+ à partir du milieu des années 1990 et jusqu’au milieu des années 2010. Ces associations étaient cantonnées à la prévention du sida et d’autres problèmes sociosanitaires. « C’est juste ça qu’on leur offrait. C’était la seule ouverture qu’ils avaient », contextualise la chercheuse de l’IRIS.

Il faut attendre 2016 avant de voir la création d’un financement consacré aux droits et libertés des personnes LGBTQ+. Aujourd’hui, ces groupes s’occupent d’éducation populaire, de sensibilisation et d’accompagnement.

« Ils n’ont pas encore eu le temps de se développer, et on exige qu’ils se comportent comme des groupes qui existent depuis des décennies », résume Wissam Mansour.

Les quelques organisations LGBTQ+ plus anciennes — celles qui ont vu le jour à la fin des années 1970 — demeurent aujourd’hui les seules qui réussissent à composer avec ce financement par à-coups, après plusieurs années passées à stabiliser leur structure.