Hausse du nombre de jeunes filles aux urgences à cause du suicide en 2021

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) affirme que le nombre de jeunes filles de 15 à 19 ans qui sont arrivées aux urgences des hôpitaux après avoir tenté de se suicider a augmenté de 23 % entre 2020 et 2021.

L’INSPQ indique dans un rapport publié lundi qu’il y a également eu une augmentation du nombre de filles de 10 à 14 ans qui ont utilisé les services hospitaliers après une tentative de suicide ou en raison d’idées suicidaires.

Pascale Lévesque, épidémiologiste à l’institut et l’une des co-auteurs du rapport, affirme qu’il est possible que les adolescentes soient plus susceptibles que les autres d’être emmenées à l’hôpital par des membres de leur famille pour des comportements suicidaires.

Elle dit que même si les adolescentes sont plus susceptibles d’être hospitalisées pour des comportements suicidaires, elles ont l’un des taux de suicide les plus bas de la province.

Des données encore préliminaires

L’institut indique que le nombre total de suicides au Québec a légèrement diminué en 2020, par rapport à l’année précédente. Cependant, ces données restent préliminaires, car tous les suicides présumés doivent faire l’objet d’une enquête par un coroner et certaines enquêtes sont toujours en cours.

Mme Lévesque dit que le taux de suicide au Québec a atteint un sommet en 1999 et semble avoir maintenant plafonné après avoir diminué pendant près de 20 ans.

Le bureau du coroner affirme qu’il y a eu au moins 1016 suicides au Québec en 2020. Les hommes étaient trois fois plus susceptibles de se suicider que les femmes, et les hommes âgés de 50 à 64 ans avaient le taux de suicide le plus élevé.



Besoin d’aide ? N’hésitez pas à appeler la Ligne québécoise de prévention du suicide : 1 866 APPELLE (1 866 277-3553).



Pour obtenir de l’aide concernant votre santé mentale ou celle d’un proche, n’hésitez pas à contacter le service Info-Social 811.