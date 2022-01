Réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’Ukraine

Le Conseil de sécurité de l’ONU tiendra une réunion publique demandée par les États-Unis sur la crise autour de l’Ukraine. Les tensions à la frontière russo-ukrainienne continuent d’inquiéter. Le Canada a déplacé dimanche ses troupes militaires dans l’ouest de l’Ukraine et a annoncé le rapatriement temporaire de tous les employés non essentiels en poste à son ambassade de Kiev. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont de leur côté brandi dimanche la menace de nouvelles sanctions contre la Russie.