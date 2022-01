Quoi retenir de la fin de semaine?

Hommage aux victimes de l’attaque à la mosquée de Québec

Plus d’une centaine de personnes ont convergé samedi soir à Montréal pour rendre hommage aux victimes de la tuerie de la grande mosquée de Québec, qui continue de marquer les esprits cinq ans plus tard.

Le soir du 29 janvier 2017, un tueur a fait irruption dans la grande mosquée de Québec à l’heure de la prière pour y faire feu avec une arme semi-automatique et une arme de poing. Après ce tragique événement, qui a coûté la mort à six personnes, en a blessé plusieurs autres en plus de laisser dix-sept enfants privés à jamais de leur père, les blessures sont encore vives.

« Dans la tragédie, dans le malheur, dans ce qu’on vivait comme choc, le fait de voir autant de monde autour de nous, ça nous avait vraiment touchés. On avait eu l’espoir que plus jamais ça ne se reproduirait », a déclaré la présidente de la Semaine de découverte des musulmans, Samira Laouni. Pourtant, cinq ans plus tard, les crimes haineux continuent de s’accumuler, déplore-t-elle.

Depuis 2021, le 29 janvier est reconnu par le gouvernement fédéral comme étant la journée nationale de la lutte contre l’islamophobie.