Les propriétaires de gym ne baissent pas les bras

De nombreux propriétaires de centres sportifs prévoyaient désobéir au gouvernement ce dimanche en ouvrant leur gym en dépit des règles sanitaires. Ils ont finalement changé d’avis devant les avertissements des autorités, non sans craindre pour la santé de leurs clients.

Menacés par Québec d’être exclus des subventions en cas de contravention à la Loi sur la Santé publique, la plupart des responsables de centres d’entraînement ont baissé les bras dans leur dissidence. « Beaucoup de propriétaires ne peuvent se le permettre », soupire au Devoir Emmanuelle Blais, copropriétaire du gym Le Vestiaire, dans Parc-Extension, à Montréal.

L’athlète de haut niveau avait mené la charge de cette contestation par dépit. La santé de ses membres en dépend, raconte-t-elle dans sa grande salle de sport vidée de ses machines. Des dizaines de personnes ont tout de même tenu à manifester leur soutien à l’entreprise à l’extérieur du centre d’entraînement.

« On comprend que c’est difficile dans le réseau hospitalier. Mais on s’est rendu compte que dans nos membres utilisateurs, surtout ces dernières semaines, ça ne va vraiment pas bien. »

Un de ses clients qui traitait sa hernie discale par l’entraînement a récemment vu ses douleurs réapparaître. D’autres avaient mis bien des efforts pour atteindre un poids santé, mais depuis ont regagné leurs mauvaises habitudes. « Des gens ont dû commencer à reprendre leurs médicaments pour traiter l’anxiété et la dépression. C’est ce qui nous a touchés le plus », affirme Mme Blais.

Selon elle, la fermeture des gyms décrétée de nouveau le 20 décembre met bel et bien en péril à la santé à long terme de ses clients, toujours un peu moins nombreux après chaque vague de fermetures. « On veut juste garder la santé de nos membres. »

Lors du passage du Devoir au gym Le Vestiaire, un duo de policiers vient vérifier qu’aucun entraînement n’a cours, s’excusant presque du dérangement.

Cette ritournelle, Istvan Cyr-Goralsky, le propriétaire du 909 Gym, la connaît bien. Sa salle de sport de l’Ouest de l’île de Montréal est fermée, mais il accueille tout de même des clients dans sa clinique de physiothérapie située à la même adresse.

« Les policiers sont déjà venus plusieurs fois pour des plaintes. Récemment, j’ai dû me rendre à leur poste de police. Ils s’excusaient de me faire perdre mon temps. Mais eux aussi, ils perdent leur temps. Je suis plus stressé, plus anxieux en ce moment, moi-même. Chaque semaine, est-ce que les policiers vont venir encore ? »

Lui aussi vante les centres sportifs comme une « solution » aux problèmes de santé. « J’ai même une cliente qui est infirmière. Elle m’a dit qu’en travaillant, il y a eu un patient qui s’est fâché contre elle et qu’il fallait qu’elle se calme. Au moins, elle pourrait venir s’entraîner, se vider la tête et prendre soin d’elle. Mais là, on l’en empêche. »

Santé préventive

« Le mouvement s’est vraiment beaucoup plus tourné vers les messages plutôt que d’être illégal pour attirer l’attention », reconnaît Gabriel Hardy, leader provincial du Conseil canadien de l’industrie du conditionnement physique (CCICP). La menace pécuniaire est un argument de taille pour des propriétaires de gym qui auraient accumulé entre 75 000 $ et 80 000 $ de dettes en moyenne depuis mars 2020, selon un sondage interne de cette association.

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le déconfinement des restaurants et salles des spectacles ne coïncide pas avec la reprise du sport pour adulte. Or « on fait partie du système de santé préventif », plaide Gabriel Hardy. « Envoyer moins de malades dans les hôpitaux doit faire partie du plan de match. »

« À partir de demain lundi, on va être la seule place en Amérique où il n’est pas autorisé de pratiquer des activités physiques à l’intérieur pour les 18 ans et plus, note-t-il. Il n’y a pas d’éclosions majeures observées ailleurs. On ne comprend pas l’acharnement, la perspective que nos endroits sont si dangereux. »

D’autant plus que le gouvernement fait la sourde oreille à ces spécialistes de l’entraînement physique, selon M. Hardy. Sa dernière rencontre avec un membre de la Coalition Avenir Québec remonterait à novembre 2020.

À ces doléances, le premier ministre François Legault a réitéré dimanche sa demande d’« être patients » afin de soutenir le réseau de la santé. « Respectez la volonté de la majorité des Québécois, parce que la majorité des Québécois sont en d’accord avec les consignes », a-t-il plaidé en conférence de presse.