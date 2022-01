Les manifestants anti-vaccins continuent d’affluer dans la capitale

Des milliers de personnes se sont jointes samedi au rassemblement des camionneurs opposés à la vaccination obligatoire devant le parlement. Dès 7 h samedi matin, un concert de klaxons a commencé à se faire entendre dans la capitale nationale et la police d’Ottawa n’a signalé aucun méfait lié à l’événement en matinée.

Les manifestants s’opposent aux restrictions liées à la COVID-19, notamment les exigences transfrontalières pour les camionneurs et au gouvernement du premier ministre Justin Trudeau.

Sur les pancartes des manifestants qui déambulaient dans les nuages de monoxyde de carbone dans les rues de la capitale, beaucoup de messages d’injures étaient destinés à Justin Trudeau. Plusieurs manifestants brandissaient des pancartes contre la vaccination et d’autres messages étaient dirigés contre les médias. Deux pancartes sortaient du lot devant le parlement : celles de Phillipe Haggart et de son ami qui ont décidé de braver le froid, mais aussi certains manifestants hostiles, pour démontrer leur appui à la santé publique.

« Les vaccins sauvent des vies », pouvait-on lire sur la pancarte qu’il tenait au bout de ses bras. Rapidement des manifestants l’ont approché, certains faisaient preuve d’humour et d’autres d’agressivité.

« Combien de doses as-tu besoin espèce de trou du c**! », lui a lancé un manifestant contre les mesures sanitaires.

Alors que Phillipe Haggart expliquaient candidement à des journalistes qu’il trouvait important que des personnes appuient les spécialistes de la santé publique, des hommes portant des tuques du Parti populaire du Canada faisaient un maximum de bruit pour enterrer ses propos.

Parmi les nombreux véhicules qui bloquaient les rues du centre-ville, une grue s’était installée sur la rue Wellington devant la colline du Parlement. Un énorme drapeau du Canada était accroché au mât de l’engin.

Près de la grue, un semi-remorque sur lequel il est écrit « F*** Trudeau » en grosses lettres est stationné bien en vue à l’entrée de la colline parlementaire.

Intimidation et complot pour remplacer le gouvernement

Des journalistes de différents médias qui couvraient la manifestation vendredi ont rapporté avoir été intimidés verbalement et physiquement par des manifestants.

L’auteur de ses lignes a été obligé d’arrêter une entrevue, sur le trottoir devant le parlement, lorsque trois hommes l’ont entouré en lui lançant des insultes et en criant de quitter les lieux.

La police d’Ottawa travaille avec le Service canadien du renseignement de sécurité, la GRC et d’autres organisations pour identifier toute menace à la sécurité publique.

Le chef de police d’Ottawa Peter Sloly a mis en garde vendredi contre « des individus ou des loups solitaires [qui] pourraient s’insérer dans la manifestation pour diverses raisons. »

Le groupe Canada Unity, qui fait partie des organisateurs du convoi, devrait s’adresser à la foule samedi. Ce groupe a élaboré un « protocole d’entente » exigeant illégalement que le Sénat nommé et la gouverneure générale Mary Simon usurpent l’autorité du gouvernement élu et suppriment toutes les ordonnances de vaccination et autres restrictions de santé publique — une impossibilité constitutionnelle.