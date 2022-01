Quoi surveiller cette fin de semaine?

Des gyms défient les règles

Après la pâtissière de Jonquière, les gyms. Dimanche, certaines salles d’entraînement un peu partout au Québec ont décidé d’ouvrir leurs portes malgré l’interdiction imposée par le gouvernement Legault.

« On fait partie de la solution », a expliqué plus tôt cette semaine un des propriétaires, Karim El Hlimi, du club Le Vestiaire. « On devrait être intégrés dans l’équation pour alléger le travail de nos collègues dans les hôpitaux. »

Les derniers assouplissements de Québec ne touchent pas les gyms, fermés depuis le 20 décembre dernier.