Québec a reçu trois fois plus de projets qu’attendu

Trois mois après avoir annoncé la création de places en services de garde « au plus sacrant », Québec a reçu des propositions de projets qui dépassent par trois fois ses attentes.

En octobre, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, s’est engagé à mener à bien le développement du réseau de services de garde au Québec en y ajoutant 18 000 nouvelles places, dont 1000 en milieux autochtones. Impatient, le premier ministre François Legault avait dit vouloir démarrer les chantiers « au plus sacrant ». Pour cela, son gouvernement s’était engagé à faire sauter une série de verrous qui ralentissaient l’autorisation de nouvelles places.

Ensuite, « on a demandé aux promoteurs, aux CPE, aux garderies de déposer des projets, et on en a reçu trois fois plus que ce qu’on a demandé », a déclaré jeudi le ministre Lacombe en entrevue au Devoir.

L’engouement pour les nouveaux projets témoigne selon l’élu du fait que « le réseau est extrêmement mobilisé ». « Bien sûr, il y a un travail d’analyse des dossiers qui fait en sorte que plusieurs doivent être écartés, mais la mobilisation est exceptionnelle », s’est-il réjoui.

Ce réseau « mobilisé », plusieurs parents peinent cependant à y avoir accès depuis des années. En cette période de pandémie, il fait aussi les frais de consignes contradictoires et changeantes au sujet de la COVID-19.

« Dans le temps des Fêtes […], la Santé publique a effectivement changé ses recommandations à quelques reprises en peu de temps. C’est ça qui a créé une certaine confusion, qui n’était pas de mauvaise foi, mais c’est quand même le résultat final, il y a eu une certaine confusion. On a rapidement corrigé par la suite », a reconnu le ministre Lacombe.

Le 30 décembre, la Santé publique a mis fin à l’isolement obligatoire après un contact avec un cas de COVID-19 en garderie. Elle est revenue sur sa décision le 4 janvier, avant de rectifier le tir à nouveau le 12 janvier, en réduisant l’isolement à cinq jours. Les informations sont pour la plupart sorties dans les médias, le sujet des services de garde n’ayant souvent pas été abordé en conférence de presse.

Dans le contexte, « est-ce qu’il y aurait fallu faire un point de presse ? Je ne sais pas », répond M. Lacombe. « Mais le bilan, c’est que ça fonctionne bien. Les éducatrices et directions d’établissement ont eu ce qu’ils demandaient et là, aujourd’hui, un mois après le temps des Fêtes, la situation va bien. » Jeudi, le ministre de la Famille disait avoir été informé de la fermeture de deux installations et de moins d’une vingtaine d’éclosions sur 3500 installations au Québec.

Un réseau 100 % subventionné

En février 2021, Mathieu Lacombe avait causé un certain émoi en déclarant à Radio-Canada que le développement des centres de la petite enfance (CPE) « ne fonctionn[ait] plus ». Il avait dit avoir fait « tout ce qu’il pouvait » et plaidé pour la mise en place de changements.

« Ça n’a surpris personne dans notre réseau que je dise ça. Mais ça a été perçu par certains chroniqueurs comme si c’était un aveu de faiblesse ou un constat d’impuissance alors qu’au contraire, c’était un constat lucide, partagé par les gens du terrain [et] un constat d’ambition, de dire : “on va le régler ce problème-là” », dit-il aujourd’hui.

Le ministre met désormais le cap sur un réseau « 100 % subventionné », accessible, et qui corrige des faiblesses du projet des CPE présenté par Pauline Marois il y a 25 ans. « Je ne pense pas qu’il [le projet de Mme Marois] avait de failles majeures », croit le ministre. « Les problèmes qu’on vit aujourd’hui, je pense qu’ils sont essentiellement liés à des décisions politiques qui ont été prises pour des raisons financières ou idéologiques. Par exemple, lorsque la porte a été ouverte aux garderies non subventionnées », ajoute-t-il.

Mme Marois est d’accord. « Dans le cas de [l’ex-premier ministre libéral Philippe] Couillard, il savait que ça coûtait cher le réseau et pour cette raison-là, il ne voulait pas le soutenir. Sauf que les sommes investies ont un tel retour positif, autant sur l’aspect économique que social », a-t-elle déploré dans un entretien avec Le Devoir. Elle-même a fait les frais du manque d’accessibilité du réseau : de ses neuf petits-enfants, deux seulement ont pu fréquenter un CPE.

D’ailleurs, elle constate que ce sont encore aujourd’hui les femmes qui « paient le prix de l’inertie » du gouvernement Couillard. « Qui a fait la démonstration que le manque de places, ce sont les femmes qui en paient le prix ? » demande-t-elle en soulignant le travail de « Ma place au travail ». Le mouvement, lancé en réponse à la pénurie de places en services de garde au Québec, a pour principale tête d’affiche une jeune mère, Myriam Lapointe-Gagnon.

« La pandémie a illustré le fait qu’on a encore du travail à faire pour l’égalité », poursuit Mme Marois. « Quand j’écoutais les femmes dire : “je ne peux pas retourner enseigner, parce que j’ai des enfants jeunes [et pas de place en garderie]”, je me disais : “est-ce qu’ils ont un père, ces enfants-là ?” C’est là qu’on voit que le poids est encore sur les femmes. »