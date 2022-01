La baisse de prix réalisée par Ottawa «ne se rend pas au consommateur»

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada, François-Philippe Champagne, s’est félicité vendredi d’avoir respecté son engagement de faire baisser de 25 % la facture de sans-fil des Canadiens trois mois plus tôt que prévu. Or, si le prix de certains services a baissé, le montant au bas de la facture, lui, n’a pas diminué, constate un expert du secteur.

« En gros, le montant payé par le client moyen des fournisseurs sans fil n’a pas baissé entre 2020 et aujourd’hui, puisque ses besoins ont changé et que les appareils sont plus chers », affirme Nadir Marcos Mechaiekh Simon, p.-d.g. du site de comparaison des prix PlanHub.

En effet, le prix grimpant des téléphones neufs risque d’avoir grugé une bonne partie des économies réalisées du côté des forfaits offerts par les fournisseurs.

Comme les appareils sont généralement amortis sur plusieurs mois, leurs propriétaires se trouvent à payer chaque mois pour deux choses : le téléphone et le forfait sans fil. Mis ensemble, ces deux montants n’ont pas réellement diminué ces deux dernières années, dit l’expert montréalais.

À titre indicatif, il donne l’exemple de l’iPhone d’Apple. La version de base du plus récent modèle, l’iPhone 13, coûte en ce moment 1135 $, comparativement à 1000 $ pour l’iPhone 11 de base lancé à l’automne 2019.

Or, quand les fournisseurs vendent ces nouveaux modèles, ils incitent fortement les acheteurs à opter pour un forfait mobile mensuel minimal qui coûte lui aussi plus cher, puisque les services qu’il comprend sont plus généreux.

Autrement dit, quand les consommateurs désirent changer d’appareil, ils héritent généralement d’une facture mensuelle plus élevée par la suite, conclut Nadir Marcos Mechaiekh Simon.Ce qui explique que même le ministre Champagne a tenu ses promesses pour les forfaits ciblés, le consommateur, lui, n’en a pas l’impression. « Le consommateur recherche [des forfaits offrant] beaucoup plus de données ! s’exclame-t-il. On est passés de 2 gigaoctets par mois en moyenne au début 2019 à 6 gigaoctets à la fin 2021. »

En baisse, en hausse

Pour pouvoir prétendre avoir rempli sa promesse, le ministre Champagne rappelle que les calculs portaient sur trois forfaits précis de 2, 4 et 6 gigaoctets par mois de données mobiles, sans tenir compte du coût de l’appareil puisque ces forfaits sont du type « apportez votre téléphone ».

Or, le prix de certains forfaits qui offrent davantage de données mobiles a lui aussi baissé, ajoute Statistique Canada dans son plus récent indice des prix des services de télécommunications mobiles. L’organisme fédéral a observé une réduction de 22 à 26 % du prix des forfaits de 10 gigaoctets ou plus, ce qui a contribué à une réduction plus générale de 26,9 % des prix des services sans fil au Canada entre février 2020 et décembre 2021.

Cela n’a pas empêché les principaux fournisseurs de services sans fil canadiens de soutirer sur la même période toujours un peu plus de sous de leurs clients. Ainsi, entre la fin 2019 et la fin 2021, Bell, Rogers et Telus ont tous trois vu leur revenu mensuel moyen par usager, un indice qui sert de référence dans l’industrie, augmenter légèrement. Seule Vidéotron a vu cette donnée baisser, elle aussi légèrement, sur la même période. Les analystes attribuent ce phénomène à la popularité du service à bas prix Fizz du fournisseur montréalais.

Dans l’ensemble, le revenu mensuel moyen par usager varie au Canada entre 49 et 58 $, selon les données rendues publiques par les différents fournisseurs.

À titre comparatif, le revenu moyen par usager des fournisseurs américains de services sans fil, lui, a connu une légère baisse ces cinq dernières années. Il se situe actuellement aux alentours de 34 $US.

Le travail du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie n’est pas terminé, constate François-Philippe Champagne. « Les Canadiens paient encore trop pour les services Internet et cellulaires, dit-il, par communiqué. Nous continuerons d’agir fermement à l’aide de tous les outils à notre disposition pour favoriser l’innovation, améliorer la couverture des services et réduire le coût des services de télécommunication. »