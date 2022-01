Omicron serait contagieux aussi longtemps que les autres variants

La Santé publique de l’Ontario indique que la période de contagiosité du variant Omicron ne semble pas être plus courte que celle d’autres formes du coronavirus — et peut même être plus longue dans certains cas.

Bien que les données probantes sur la contagiosité de l’Omicron soient encore limitées, les propres données de modélisation de l’agence ontarienne suggèrent que les personnes infectées peuvent propager le variant aussi longtemps que pour les autres versions du SRAS-CoV-2.

Et contrairement à d’autres variants préoccupants, Omicron ne semble pas disparaître plus rapidement de l’organisme des personnes vaccinées que des personnes non vaccinées.

Ces résultats se retrouvent dans un rapport sur les stratégies pour traiter les patients en soins aigus, publiés la semaine dernière, et s’alignent sur les commentaires faits plus tôt ce mois-ci par la médecin hygiéniste en chef du Canada. La docteure Theresa Tam déclarait que les dernières preuves ne montrent pas que le variant Omicron est contagieux moins longtemps que les versions précédentes du coronavirus.

L’Ontario et le Québec font partie des nombreuses provinces qui ont réduit récemment, de dix jours à cinq jours, la période d’isolement après l’apparition des premiers symptômes chez les personnes vaccinées.

La Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que le Yukon et le Nunavut, ont réduit cette période d’isolement à sept jours pour les personnes vaccinées.