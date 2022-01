Les mineurs bientôt bloqués des sites de pornographie ?

La pornographie en ligne sera-t-elle bientôt hors de portée des moins de 18 ans au Canada ? La sénatrice Julie Miville-Dechêne reprend les rênes de ce cheval de bataille avec une version modifiée de son projet de loi qui vise à forcer ces sites Internet à vérifier l’âge de ses utilisateurs.

Pour la sénatrice québécoise, anciennement présidente du Conseil du Statut de la femme du Québec, il est grand temps d’agir et de mettre fin à cette incohérence. Loin du web, un enfant ne peut pas louer de film pornographique : pourquoi cela serait-il possible en ligne? a-t-elle demandé lors d’une conférence organisée cette semaine par le Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant (LRIDE) et la Faculté de droit civil de l’Université d’Ottawa.

Elle juge que la façon de faire de ces sites, qui est de demander aux clients de cocher une case pour certifier qu’ils ont plus de 18 ans, ne sert absolument à rien.

L’écosystème a changé il y a une dizaine d’années quand les plateformes ont choisi un modèle de contenus téléversés par les citoyens, et ont donc opté pour la gratuité. Ne pas avoir besoin d’une carte de crédit — ce qui constituait une certaine barrière — a rendu l’accès beaucoup plus simple pour les jeunes.

Criminaliser l’accessibilité aux mineurs

C’est la sénatrice elle-même qui a déposé un projet de loi privé au Sénat dont le titre abrégé est : Loi sur la protection des jeunes contre l’exposition à la pornographie.

Il avait été adopté l’an dernier à la Chambre haute, mais était mort au feuilleton avec le déclenchement des élections. La sénatrice est revenue à la charge avec une nouvelle mouture « améliorée » du projet de loi désormais coté sous S-210, dont la portée est un peu plus restreinte.

11 ans C’est l’âge moyen auquel les enfants ont leur premier contact avec la pornographie, selon une étude de 2014.

L’essence de son projet est la suivante : que les plateformes permettant de visionner de la pornographie en ligne soient obligées de vérifier l’âge de leurs clients et de bloquer l’accès aux mineurs. Pour ce faire, il propose de criminaliser le fait de rendre accessible à un jeune du matériel sexuellement explicite à des fins commerciales. L’amende maximale pour une première infraction est de 250 000 $, et 500 000 $ en cas de récidive.

Si les plateformes ne se conforment pas, il permet aussi à l’autorité responsable de demander à un tribunal de bloquer l’accès au site. Concrètement, cela signifierait demander aux fournisseurs de services Internet, comme Bell et Vidéotron, d’empêcher les clients d’accéder au site contrevenant, par différents moyens technologiques à leur disposition.

C’est le moyen le plus efficace pour agir contre les sites étrangers, soutient Mme Miville-Dechêne.

Car l’auto-règlementation a été un échec, a-t-elle dit lors de la conférence. Les plateformes ne veulent pas empêcher les moins de 18 ans d’aller sur leurs sites : « Les clics d’enfants, c’est payant », puisqu’ils leur permettent d’avoir l’argent de la publicité.

La technologie permet désormais de vérifier l’âge en ligne de façon sécuritaire. Elle suggère que cette étape soit faite par une entreprise tierce, pour que le site pornographique n’ait pas accès aux données personnelles des clients.

« C’est plus sécuritaire qu’avant », insiste la sénatrice.

La première mouture du projet de loi imposait les obligations aux individus comme aux entreprises. Dans sa version modifiée, seules les entreprises — les distributeurs commerciaux — sont visées pour ne pas entraîner de conséquences négatives sur les travailleuses du sexe.

Lors de la conférence, la sénatrice a répondu à certaines critiques.

À ceux qui soutiennent qu’il revient aux parents de surveiller leurs enfants, elle répond : Pourquoi ? On ne le fait pas pour l’alcool et les cigarettes. Et puis, les parents ne peuvent pas surveiller à temps plein ce que leurs enfants consomment sur Internet.

D’autres disent que les jeunes, habiles avec la technologie, réussiront à contourner les barrières installées, quelles qu’elles soient. Par exemple en se servant d’un VPN (réseau privé virtuel) pour cacher leur pays d’origine. Mais la sénatrice se défend d’être naïve : si la loi ne peut pas tout empêcher, elle peut au moins diminuer le nombre d’enfants qui iront visionner du contenu sur ces sites.

Pourquoi faut-il agir ?

Parce que les jeunes ont accès à la pornographie en ligne alors qu’ils sont fort jeunes, et qu’elle est de plus en plus violente et dégradante pour les femmes, a notamment fait valoir la sénatrice.

Elle cite ces chiffres, tirés d’une étude réalisée en 2014 : c’est à 11 ans, en moyenne, que les enfants ont leur premier contact avec la pornographie. Et au Canada, avant la pandémie, 40 % des garçons du secondaire ont vu de la pornographie en ligne, 28 % la recherchent au moins une fois par jour ou par semaine et 7 % des filles déclarent avoir en avoir regardé.

Des études effectuées rapportent que la consommation de matériel sexuellement explicite par les jeunes est associée à une série de graves préjudices, notamment le développement d’une dépendance à la pornographie, le renforcement de stéréotypes sexuels et le développement d’attitudes favorables au harcèlement et à la violence — y compris le harcèlement sexuel et la violence sexuelle — en particulier à l’égard des femmes.

Elle est consciente que ces études ont des limites : on ne peut demander à des mineurs de regarder de la pornographie pour pouvoir tirer de solides conclusions de « cause à effet ». Mais les conclusions des études commandent néanmoins d’appliquer le « principe de la précaution ».

Elle rapporte les propos de la sexothérapeute québécoise Marie-Christine Pinel, qui a fait des constats troublants chez les jeunes qui sont influencés par la pornographie dans sa pratique : « Je vois émerger des tendances destructrices : une recrudescence des relations de dominance, une anxiété de performance qui entraîne des douleurs à la pénétration et un dysfonctionnement érectile, et une explosion dans la demande de chirurgie esthétique génitale ».

La France a adopté il y a un an une loi similaire et l’Allemagne est rendue encore plus loin : forte de sa mesure législative, elle a déjà entamé les procédures nécessaires pour bloquer l’accès à quatre des plus gros sites qui ont refusé de s’assurer que leurs clients étaient adultes, dont PornHub, mentionne Mme Miville-Dechêne.

Son propre projet de loi doit être étudié en comité sénatorial au début du mois de février, franchissant alors une autre étape qui le rapproche de son statut éventuel de loi.