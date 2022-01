Quoi surveiller aujourd’hui ?

Entretien Macron-Poutine

Le cycle d’efforts diplomatiques se poursuit dans le dossier de la potentielle invasion russe en Ukraine. Aujourd’hui, le président français, Emmanuel Macron, s’entretiendra au téléphone avec son homologue russe, Vladimir Poutine.

Plus tôt cette semaine, des négociateurs russes et ukrainiens se sont rassemblés à l’invitation de la France et de l’Allemagne. Jeudi soir, Washington a appelé Moscou à « revenir à la table de négociations ».