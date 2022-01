Mise au point

Nous avons publié dans nos éditions du 26 janvier 2022 une chronique signée par Francine Pelletier intitulée « La pandémie revue et corrigée ». Ce texte comportait malheureusement des inexactitudes. L’absence de nuances essentielles, certaines omissions et le recours à des sources d’inspiration controversées ont laissé filtrer de ce texte que la vaccination n’était pas une mesure centrale dans l’arsenal des outils permettant de contrer la COVID-19. La chroniqueuse a apporté depuis une précision dans son texte pour soutenir que tel n’est pas le cas.

Le Devoir est un grand défenseur de la liberté d’opinion de ses chroniqueurs, ainsi que de la diversité des points de vue, à condition que les énoncés reposent sur un argumentaire irréprochable sur le plan des faits. Notre processus de vigilance éditoriale aurait dû repérer certains manquements dans cette chronique, et nous nous excusons d’avoir failli à la tâche. Un examen de nos pratiques à l’interne nous permettra de solidifier les mailles du filet.

Après un examen de la littérature scientifique, nous souhaitons apporter les nuances et précisions suivantes :

Au sujet de la fluvoxamine, il aurait fallu préciser qu’elle fait toujours l’objet d’une controverse. Quelques études suggèrent qu’elle aurait un effet bénéfique, mais l’une d’elles est très critiquée. La communauté scientifique n’est donc pas encore persuadée que ce médicament devrait être considéré comme un traitement de première ligne. Si la fluvoxamine, qui est avant tout un antidépresseur, s’avère efficace contre la COVID-19, ce serait par un effet indirect.

Par ailleurs, affirmer que Pfizer n’a jamais publié ses essais cliniques est faux, ils sont disponibles et ont été publiés dans le New England Journal of Medicine (bit.ly/3GeJHrq).

La compagnie pharmaceutique a toutefois demandé à protéger la composition du vaccin en vertu des droits de propriété intellectuelle.

Il aurait aussi fallu préciser que l’efficacité des vaccins après deux doses était au départ de 95 % pour protéger contre les formes graves de la COVID-19, c’est-à-dire les formes qui nécessitent une hospitalisation et mènent au décès. Au Québec, six mois après la deuxième dose, cette protection s’élevait toujours à 85 %. Quant à la baisse de couverture évoquée autour de 39 % à 42 %, elle fait référence au cas israélien au moment de l’arrivée du variant Delta, cité dans le texte publié par le Globe and Mail auquel la chroniqueuse se réfère tout au long de sa chronique.

Des nuances s’imposaient également au sujet de l’étude israélienne à laquelle l’article fait référence, car elle n’a toujours pas été révisée par des pairs. Les données publiées à ce jour démontrent plutôt que les personnes qui sont simplement infectées et n’ont pas été vaccinées sont de toute évidence à risque d’être réinfectées, voire plus à risque d’être réinfectées par certains variants que les personnes qui sont adéquatement vaccinées.