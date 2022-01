L’organisateur du party d’influenceurs envisagerait des poursuites

L’influenceur qui a organisé le controversé vol de Sunwing affirme qu’il envisage des recours légaux contre le transporteur aérien pour « bris de contrat ». Il s’en est également pris à Air Canada et Air Transat, qui ont refusé de ramener les personnes qui ont participé à l’événement.

« Ils ont abandonné 154 citoyens canadiens, 154 Québécois, au Mexique sans savoir s’ils peuvent se permettre de se payer une autre nuit dans un hôtel, sans savoir s’ils peuvent se permettre de se payer de la nourriture le lendemain, sans aucune option pour retourner au Canada », dénonce James William Awad, lors d’une conférence de presse.

Il estime que les trois transporteurs aériens ont mis tous les participants du vol dans le même panier. « Seulement à cause de ce qui a été montré dans les médias, ils ont pris une décision sur tous les gens du groupe. Vous devriez vraiment avoir honte. »

Il n’a pas été possible d’avoir une réaction immédiate des trois transporteurs.

Une fête organisée sur un vol de Sunwing de Montréal à Cancún, au Mexique le 30 décembre dernier a fait le tour des réseaux sociaux. Les images et vidéos montrent des passagers ne portant pas de masque alors qu’ils se tiennent à proximité les uns des autres, chantent et dansent dans l’allée et sur les sièges. Certains ont des bouteilles de vodka et de rhum à la main, tandis que d’autres semblent vapoter et prendre des égoportraits.