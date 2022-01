Clinique éphémère pour non-vaccinés

Dans le but d’inciter les personnes non vaccinées à recevoir une première dose contre la COVID-19, Québec ouvre une première clinique éphémère aujourd’hui, à Montréal. Cette initiative se veut une « main tendue » pour expliquer les bienfaits de la vaccination aux citoyens réticents, expliquait plus tôt cette semaine le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

Cette première clinique, sans rendez-vous, sera située au CLSC Sainte-Catherine, au coin de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent, et sera ouverte de 9 h à 17 h. Environ 540 000 adultes ne sont pas vaccinés dans la province.