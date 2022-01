Mise en branle des projets pilotes pour le tribunal spécialisé en violences sexuelle et conjugale

Québec a choisi les cinq districts judiciaires où seront implantés les projets pilotes du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale.

Les palais de justice de Québec, Salaberry-de-Valleyfield, Granby, Drummondville et La Tuque ont été sélectionnés. Le gouvernement a déjà dit souhaiter que les projets pilotes aient une durée de deux ans.

Le gouvernement a choisi des districts en fonction de différents critères, notamment « les réalités territoriales et populationnelles », la taille des palais de justice, la présence d’organismes communautaires œuvrant en matière de violence sexuelle et de violence conjugale et la présence de communautés autochtones.

« Les projets pilotes permettront de développer les meilleures pratiques et aussi d’évaluer les retombées de notre modèle de tribunal spécialisé dans différents contextes », a fait savoir le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, dans un communiqué publié mercredi matin. Il n’a pas précisé la date de mise en fonctionnement des projets pilotes. En décembre, il avait dit s’attendre à ce que ceux-ci se déploient dès janvier.

La volonté du gouvernement de créer un tribunal spécialisé a courroucé la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, qui a fait connaître sa dissension sur plusieurs tribunes. La juge Rondeau — qui est aussi à la tête du Conseil de la magistrature — a notamment dit craindre que la création d’un tribunal spécialisé porte atteinte à l’obligation d’impartialité et de neutralité de la Cour. Les avocats de la défense ont aussi manifesté leur « inquiétude » face au projet mis de l’avant par Québec.

Dans son communiqué, le ministre Jolin-Barrette a rappelé « que la mise en place du tribunal spécialisé ne change pas le droit applicable ». « Les garanties procédurales et les droits des accusés, dont la présomption d’innocence, demeurent », a-t-il écrit.

En novembre, le ministre avait aussi amendé le projet de loi visant la création d’un tribunal spécialisé. Il avait entre autres proposé de créer au sein du tribunal une « division spécialisée » en matière de violences sexuelle et conjugale et délégué davantage de pouvoirs au Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Le projet de loi 92 visant la création d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale a été adopté le 25 novembre, deux mois après son dépôt à l’Assemblée nationale.