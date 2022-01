Le tracé du REM de l’Est révisé sur 4,5 km

Le tracé du projet du Réseau express métropolitain (REM) vers la pointe est et le nord-est de Montréal a été révisé sur une distance de plus de 4,5 km afin de circuler sur une voie ferrée près de la rue Souligny, plutôt que sur la rue Sherbrooke.

Le promoteur du projet, CDPQ Infra, en a fait l’annonce vers 13 h mardi lors d’une conférence de presse le long de la voie ferrée du Canadien National, près de la rue Souligny, dans un quartier résidentiel. C’est à cet endroit que circulera en mode aérien le REM de l’Est sur plus de 4,5 km, plutôt que sur la rue Sherbrooke.

Ce changement de trajet est possible grâce à une entente conclue le 30 décembre entre CDPQ Infra et le CN et survient à la suite de consultations publiques.

D’autres détails suivront.

