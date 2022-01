Le Canada ordonne l’évacuation de membres de son ambassade en Ukraine

Le Canada emboîte le pas aux États-Unis et au Royaume-Uni en ordonnant finalement l’évacuation du personnel non essentiel de son ambassade en Ukraine, alors que mardi, les exercices de l’armée russe se sont accentués au bord de la frontière.

Circonspect lundi sur l’imminence de cette évacuation, Ottawa s’est fait plus affirmatif mardi en annonçant le retrait temporaire « des enfants de moins de 18 ans des employés canadiens de l’ambassade ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent », a indiqué le ministère fédéral des Affaires mondiales par voie de communiqué.

Le Canada justifie cette décision en évoquant la « sécurité des Canadiens, de notre personnel et de leurs familles à nos missions à l’étranger » et « en raison du déploiement militaire russe actuel et des activités déstabilisantes en Ukraine et dans les environs. »

Dimanche soir, la Maison-Blanche a ordonné aux familles des diplomates américains en poste à Kiev de quitter le pays « en raison de la menace persistante d’une opération militaire russe » et a déconseillé aux Américains de se rendre en Russie. Une décision suivie lundi par le Royaume-Uni, qui a commencé le rapatriement de « certains membres du personnel » de son ambassade à Kiev et de leur famille, a indiqué le ministère britannique des Affaires étrangères.

Mardi matin, Ottawa a réitéré son appel à « éviter tout voyage non essentiel » en Ukraine et à « éviter tout voyage » en Crimée, annexée en 2014 par Moscou, et dans les régions de Donetsk et de Louhansk, contrôlées par les séparatistes prorusses.

Tout en accusant Washington de faire monter la pression dans le conflit, la Russie a lancé mardi de nouvelles manœuvres militaires non loin de l’Ukraine et en Crimée annexée, quelques heures après que les États-Unis aient mis en alerte des milliers de soldats américains, pour faire face à une éventuelle invasion de l’ex-république soviétique par Moscou.

Des accusations viennent des deux côtés

Alors que les discussions diplomatiques se poursuivent, sans résultats, Russes et Occidentaux s’accusent mutuellement de nourrir la crise par les gestes et les mots, au risque de provoquer un conflit de plus grande envergure.

Les exercices russes annoncés mardi impliquent quelque 6000 hommes, des avions de chasse et des bombardiers. Ils se déroulent dans le sud de la Russie, notamment à proximité de l’Ukraine, et en Crimée, péninsule ukrainienne annexée en 2014.

Lundi, les dirigeants occidentaux ont convenu de répondre d’une seule voix à une éventuelle « attaque » de l’Ukraine par la Russie, en imposant à Moscou des sanctions d’une sévérité sans précédent, a déclaré mardi le premier ministre britannique Boris Johnson.

« Nous avons convenu de répondre à toute attaque de l’Ukraine à l’unisson en imposant des sanctions économiques coordonnées et sévères, plus lourdes que nous n’ayons jamais décidé auparavant contre la Russie », a résumé M. Johnson aux députés britanniques à la suite d’une visioconférence lundi soir entre les États-Unis et leurs alliés européens.

Devant le parlement ukrainien mardi, le ministre de la Défense, Oleksii Reznikov, a toutefois cherché à rassurer le pays qu’une invasion n’était pas imminente, tout en reconnaissant une menace bien réelle.

« À ce jour, il n’y a aucune raison de croire » que la Russie se prépare à envahir l’Ukraine de manière imminente. « Ne vous inquiétez pas, dormez bien », a-t-il ajouté. « Pas besoin de faire vos valises. »

Lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et d’autres hauts responsables du pays ont assuré que la situation était « maîtrisée » et appelé leurs alliés au calme.

L’ordre d’évacuation de l’ambassade américaine à Kiev a été qualifié de « dramatisation » du conflit diplomatique en cours entre la Russie et les Occidentaux par le chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell qui a appelé à éviter les « réactions alarmistes ».

Avec l’Agence France-Presse