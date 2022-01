Un convoi de camionneurs contre la vaccination obligatoire mobilise des millions de dollars

Un groupe de camionneurs recueille des millions de dollars dans le cadre d’une collecte de fonds alors qu’il traverse le pays pour protester contre la vaccination obligatoire, même si la grande majorité des conducteurs de poids lourds a été inoculée.

Parti de Vancouver dimanche, le groupe avait recueilli, lundi après-midi, 3,5 millions $ auprès de quelque 46 000 donateurs pour soutenir les camionneurs prêts à converger vers Ottawa ce week-end, selon la page GoFundMe de la campagne de financement.

Le groupe de camionneurs vise à manifester contre l’exigence fédérale forçant les travailleurs essentiels – y compris les camionneurs – à être vaccinés s’ils veulent éviter une quarantaine de 14 jours lorsqu’ils traversent la frontière en revenant des États-Unis.

Harwil Farms Mobile Feeds, dont la douzaine de chauffeurs livre des aliments aux fermes et du bétail aux abattoirs du sud de l’Ontario, a fait don de 5000 $ au convoi, plaçant l’entreprise parmi les principaux contributeurs.

La propriétaire, Wendy Metcalfe, a expliqué qu’elle s’opposait à la vaccination obligatoire et qu’elle était sceptique vis-à-vis des vaccins contre la COVID-19. Elle croit que le convoi attirera l’attention sur ce qu’elle considère être un empiètement du gouvernement sur les libertés fondamentales.

Le premier ministre, Justin Trudeau, affirme que l’obligation vaccinale est un outil clé pour maintenir l’économie du Canada sur la bonne voie et que les conservateurs « se font peur » au sujet des étagères vides des magasins, pendant que les conservateurs font pression sur Ottawa pour qu’il lève l’obligation, qu’ils estiment être un risque pour les chaînes d’approvisionnement et l’économie.

Reese Evans, directeur général d’Evans Trucking, a indiqué que 14 de ses 36 chauffeurs qui transportent généralement du bois à travers la frontière entre l’Alberta et le Montana ne sont pas vaccinés et sont maintenant en grande partie hors service. Son groupe a fait don de 5000 $ à la campagne.

« En tant qu’entreprise, nous ne croyons pas que le gouvernement [est dans son droit] de dire aux gens ce qu’ils devraient ou ne devraient pas faire de leur corps », a-t-il affirmé. « Cela devrait toujours être une décision autonome pour chaque personne. »

M. Evans a souligné que la nouvelle règle, en conjonction avec la décision des États-Unis d’interdire aux camionneurs canadiens non vaccinés d’entrer dans le pays depuis samedi – le Canada a la même politique envers les conducteurs américains – ne ferait qu’exacerber les pénuries d’approvisionnement et les hausses de prix.

Les sondages d’opinion publique depuis août ont montré qu’une grande majorité de Canadiens soutiennent l’obligation vaccinale pour les travailleurs essentiels.

Samedi, l’Alliance canadienne du camionnage a condamné les manifestations sur les routes et les autoroutes. Elle avait déjà indiqué plus tôt qu’au moins 85 % des conducteurs étaient entièrement vaccinés. Mais M. Evans a assuré que les manifestations prévues près des points de passage frontaliers à travers le pays ce week-end étaient sûres et légales.

« Personne ne s’arrête sur l’autoroute avec son véhicule », a-t-il affirmé.

Selon l’Alliance canadienne du camionnage et l’American Trucking Associations, jusqu’à 26 000 des 160 000 conducteurs qui traversent régulièrement la frontière canado-américaine seraient probablement mis à l’écart en raison de la vaccination obligatoire dans les deux pays.