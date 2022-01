Montréal refuse les minimaisons de Mike Ward, mais Victoriaville dit oui

La mairesse Valérie Plante a dit non à l’humoriste Mike Ward qui a offert 25 minimaisons pour loger les itinérants à Montréal, mais la proposition a été acceptée par la Ville de Victoriaville. Cinq de ces abris prendront le chemin du Centre-du-Québec dans les prochains jours.

Samedi, Mike Ward avait interpellé la mairesse Plante sur les réseaux sociaux afin d’offrir à la Ville de Montréal 25 tentes en bois pour permettre à des itinérants de dormir au chaud. « Ce sont des tentes en bois, isolées, chauffées avec la chaleur du corps humain. On peut se loger confortablement jusqu’à -30 », avait-il écrit sur sa page Facebook. « Conçues pour les gens les plus à risque, ceux qui refusent de dormir dans les refuges. Les minimaisons sont construites et payées. Donnez le go et je peux les faire installer d’ici une semaine. Un simple oui de votre part et personne d’autre va mourir de froid cet hiver. »

La mairesse, qui a décliné la proposition de l’humoriste, a expliqué lundi, en marge d’une conférence de presse sur le Quartier chinois, que cette offre ne représentait pas une solution adéquate compte tenu du contexte. « Il n’y a personne qui aime ça dire non. Mais, ce qu’il faut comprendre, c’est qu’en ce moment, à Montréal, […] le problème, ce n’est pas tant l’espace, c’est d’avoir du personnel qualifié, des gens qui peuvent accompagner les personnes en situation d’itinérance », a-t-elle précisé.

Elle a dit comprendre que des gens veuillent venir en aide aux sans-abri. « Il y a un sentiment d’impuissance face à l’itinérance et je comprends. Ils ont raison d’être fâchés qu’il y ait des gens qui soient dans la rue. Moi aussi, je suis fâchée », a-t-elle dit. « Ce qu’il faut, ce sont des solutions pérennes. […] Il faut du logement social et des ressources communautaires pour aider ces gens-là qui, pas tous, mais souvent sont très vulnérables. »

Sa mairesse de Montréal a refusé l’offre de M. Ward, le maire de Victoriaville, Antoine tardif, s’est pour sa part montré intéressé et cinq de ces minimaisons seront transportées dans sa ville. « On a eu une rencontre sur l’heure du dîner avec différents organismes communautaires pour préciser la nature des besoins et déterminer la prise en charge de ces nouveaux équipements », a indiqué Charles Verville, porte-parole de la Ville de Victoriaville.

En après-midi lundi, Mike Ward a lancé un appel sur sa page Facebook afin d’obtenir l’aide du public pour trouver un camion semi-remorque et transporter ces abris jusqu’à Victoriaville.

Depuis le début de janvier, alors que le Québec est balayé par plusieurs vagues de froid, deux itinérants sont décédés dans les rues de la métropole. Jeudi dernier, une femme a été retrouvée en arrêt respiratoire près d’un édicule de la station de métro Berri-UQAM. Son décès a été constaté peu après. Dix jours plus tôt, les policiers s’étaient portés au secours d’un itinérant de 74 ans qui habitait dans un campement de fortune. Souffrant possiblement en situation d’hypothermie, il a été transporté à l’hôpital où son décès a été constaté.