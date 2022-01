Stratégie 1re dose pour les non-vaccinés

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, en dira plus en après-midi sur une stratégie pour inciter les personnes non vaccinées à recevoir une première dose contre la COVID-19. Plusieurs centaines de milliers d’adultes n’ont toujours pas reçu de première dose dans la province.