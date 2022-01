Les hospitalisations toujours en baisse

La situation s’est de nouveau légèrement améliorée dans les hôpitaux québécois.

Selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé, le nombre des hospitalisations attribuable à la COVID-19 est passé de 3295 à 3283, au cours des 24 dernières heures. On recense aussi 273 personnes aux soins intensifs, deux de moins que la veille.

Le ministère de la Santé signale 5141 nouveaux cas, un nombre qui n’est toutefois pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires. Les autorités ont recensé 836 130 cas depuis le début de la pandémie.

La tendance vers la baisse constatée au cours des derniers jours s’est poursuivie.

La moyenne de nouveaux cas des sept derniers jours s’élève à 5697, une chute de plus de 29,4 % par rapport au dimanche précédent.

Trente-trois décès supplémentaires se sont ajoutés au bilan des victimes. On déplore dorénavant 12 799 morts liées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

Le nombre d’éclosions actives a légèrement fléchi, passant de 1625 à 1623.

Un total de 34 971 analyses a été réalisé le 21 janvier. Le taux de positivité a baissé de 1,1 point de pourcentage à 10,5.

Pas moins de 75 299 doses de vaccin ont été administrées au cours des 24 dernières heures, dont 3755 premières doses et 53 800 doses de rappel.

Le pourcentage de personnes âgé de 5 ans et plus ayant reçu une première dose est toujours d’environ 90 %. On signale aussi qu’environ 83 % de la population québécoise ont reçu une deuxième dose et qu’environ 39 % ont reçu une dose de rappel.