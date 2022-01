Quoi surveiller cette fin de semaine ?

Des auteurs à l’oreille

C’est ce samedi entre 18 h et 23 h que se déroule la quatrième édition de la Nuit de la lecture au Québec. Lors de cet événement, organisé par la Fondation Lire pour réussir et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois, 50 écrivaines et écrivains québécois font la lecture, en duos.

La Nuit de la lecture se déroule en direct, en ligne, et ne sera pas rediffusée. Parmi les auteurs présents, notons Alain Farah, Patrick Senécal, Fanny Britt et Anaïs Barbeau-Lavalette.