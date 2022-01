Les lampadaires à DEL ont réduit un peu la pollution lumineuse à Montréal

Le remplacement des luminaires au sodium par des lampadaires à DEL (diodes électroluminescentes) dans les rues de Montréal a eu un effet positif sur la diminution de la pollution lumineuse dans les secteurs résidentiels de la métropole, a constaté un chercheur du Planétarium Rio Tinto Alcan. Celui-ci s’inquiète toutefois de l’intensité sans cesse croissante des éclairages d’origine industrielle ou commerciale qui pourraient anéantir les efforts de la Ville.

Pour mesurer l’effet sur la pollution lumineuse des nouveaux lampadaires à DEL, dont la Ville de Montréal a commencé le déploiement en 2017, Jonathan Gagné, conseiller scientifique au Planétarium Rio Tinto Alcan, a examiné les images fournies pas une caméra installée à bord du satellite Suomi NPP entre 2012 et 2020 — alors que 68 % des nouveaux lampadaires étaient installés.

Le chercheur a également étudié des photos prises en février 2021 à partir de la Station spatiale internationale. L’une des photos montre le quartier Saint-Sulpice, où les lampadaires à DEL ont été installés, et le secteur voisin, André-Grasset, où les anciens luminaires sont encore en place. À partir du ciel, le quartier éclairé aux DEL paraît plus sombre que le quartier voisin aux teintes oranger, signe que la pollution lumineuse y est moins intense.

Ailleurs toutefois, les photos montrent de fortes concentrations de lumière bleutée, notamment au parc industriel d’Anjou et au centre-ville de Montréal, témoignant d’un l’éclairage aux DEL à température de couleur élevée.

Pour les fins de son étude, Jonathan Gagné a cependant concentré ses observations sur les secteurs où les lampadaires à DEL ont été installés par la Ville de manière à voir si l’effet était notable. Mais il lui a fallu se livrer à bien des calculs, car la caméra satellite perçoit faiblement la lumière bleue contenue dans les DEL alors que l’œil humain y est beaucoup plus sensible. D’autres éléments ont dû être considérés, comme les variations saisonnières et la diffusion atmosphérique.

Catastrophe évitée

Jonathan Gagné en est toutefois venu à conclure que, jusqu’à maintenant, les lampadaires à DEL auraient permis de réduire d’environ 5 % la pollution lumineuse perçue par l’œil humain en noirceur totale. Cette réduction pourrait dépasser 10 % lorsque l’implantation des nouveaux lampadaires sera complétée. Dans son étude, le chercheur évoque même une réduction allant jusqu’à 29 % une fois tous les lampadaires installés, mais en entrevue, il demeure prudent. Non seulement les autres sources de lumière sont nombreuses, mais les prévisions peuvent varier selon les conditions de plus ou moins grande luminosité ambiante.

Le chercheur insiste : certaines conditions sont indispensables dans l’implantation de lampadaires à DEL pour limiter la pollution lumineuse.

« Dans la transition aux DEL, Montréal a évité la catastrophe en prenant les bonnes décisions », relate-t-il. Quand elle avait lancé le projet en 2014, la Ville avait opté pour des luminaires à DEL de 4000 kelvins (K), avant de finalement choisir des luminaires de 3000 K, moins éblouissants. « Ça aurait été beaucoup plus dramatique si on avait utilisé du 4000 kelvins », dit-il. « Entre 3000 K et 4000 K, il y a une grosse différence. »

La Ville a aussi pris soin d’utiliser des lampadaires qui dirigent la lumière vers le sol. Elle a de plus réduit l’intensité de l’éclairage à 30 % sous la norme établie. Cette décision a été prise par un ingénieur de la Ville qui s’est rendu compte qu’à la même intensité, les DEL offraient une meilleure visibilité que les lampes au sodium. « S’il n’avait pas fait ça, la situation aurait empiré », explique Jonathan Gagné. « C’est vraiment une coïncidence heureuse qu’il se soit rendu compte de ça. »

Selon Jonathan Gagné, il est indispensable pour les villes de respecter ces trois conditions « cruciales » en faisant la conversion aux lampadaires à DEL, faute de quoi la pollution lumineuse pourrait doubler ou même tripler.

Craintes de reculs

Moins énergivores que les luminaires au sodium, les DEL comportent une lumière bleutée et sont soupçonnés de perturber le cycle du sommeil, ce qui peut affecter la santé.

Jonathan Gagné craint toutefois que la pollution lumineuse s’aggrave à Montréal malgré les avancées permises par le nouvel éclairage aux DEL en raison du manque de réglementation pour encadrer l’éclairage de source industrielle ou commerciale. « Quand on regarde les photos prises à partir de la Station spatiale internationale en 2013, on voit beaucoup de points blancs très brillants qui n’y étaient pas en 2008. Ce sont les commerces, probablement des concessionnaires automobiles, des usines, des autoroutes », explique-t-il. « Et en 2021, c’est encore pire : on voit une multiplication extrême des points bleu fluo. Pendant ce temps, les quartiers résidentiels s’améliorent. »

Aucune réglementation en matière d’éclairage ne s’applique sur l’ensemble du territoire montréalais et jeudi, la Ville n’a pas été en mesure de préciser si des règles s’appliquaient dans les arrondissements.

En date de décembre 2021, la Ville a installé 110 087 des 132 000 lampadaires à DEL prévus.

Jonathan Gagné présentera les résultats de sa recherche vendredi soir lors une conférence virtuelle présentée en collaboration avec la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal.