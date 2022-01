Quoi surveiller aujourd’hui ?

Début du festival de Sundance

L’important festival du film de Sundance, aux États-Unis, entame sa plus récente édition à partir d’aujourd’hui. Tout se déroulera toutefois virtuellement, et ce, pour une deuxième année de suite.

La décision de délaisser les événements en chair et en os a été prise au début du mois, en raison des « taux de transmission étonnamment élevés du variant Omicron ». La programmation de l’événement compte, entre autres, le documentaire attendu We Need to Talk About Cosby, sur le comédien Bill Cosby, et le nouveau film de Lena Dunham (Girls), Sharp Stick.