Les passeports vaccinaux frauduleux dans la mire de l’UPAC

Des passeports vaccinaux frauduleux circulent au Québec et l’Unité permanente anticorruption (UPAC) tente d’épingler les responsables.

Plusieurs enquêtes sont en cours pour mettre la main au collet des fraudeurs, a signalé le porte-parole de l’UPAC, Mathieu Galarneau dans un communiqué publié mercredi.

« Différents stratagèmes frauduleux » permettent de forger de faux passeports, mais l’UPAC ne souhaite pas en détailler la nature afin de « ne pas nuire à la collecte de la preuve et à la réputation des gens qui pourraient être impliqués ».

Les failles de VaxiCode sont pourtant bien connues dans le milieu de la cybersécurité. « S’ils forgent de faux passeports, c’est que ça vient d’une autre province. Tu copies le bout de papier qu’on donne dans une autre province ou un autre pays, tu te rends dans une pharmacie, et tu demandes d’avoir l’équivalent Québec, retrace Patrick Rousseau Mathieu, cofondateur de Hackfest communication. Moi aussi, je suis capable de faire une copie en 5 minutes. »

Sinon, un pot-de-vin offert à la bonne personne dans le réseau de la santé permet d’obtenir son laissez-passer sans se faire vacciner. « Tu vas à la pharmacie. Tu offres 5000 $. Donne-moi le papier et ne me vaccine pas, expose Patrick Rousseau Mathieu. Ça se fait depuis des mois et des mois. »

Un autre moyen de contourner la règle sanitaire consiste à utiliser le code QR de quelqu’un d’autre et de se fabriquer une fausse carte d’identité correspondante.

La communauté de hackers québécois a détecté « 6 à 8 problèmes dans la manière dont le VaxiCode a été développé », estime M. Rousseau Mathieu.

En plus de contrevenir à la loi sur la santé publique, les personnes qui commettraient ces manœuvres illégales pourraient être accusées en vertu de plusieurs articles du Code criminel, notamment pour production et usage de faux documents, abus de confiance et corruption.

Toute personne détenant une information concernant la production ou l’usage de faux passeports vaccinaux est invitée à communiquer avec l’UPAC via son site web ou en téléphonant au 1-844-541-UPAC.