Quoi surveiller aujourd’hui ?

CHSLD : rapport de la commissaire à la santé

La commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, présentera aujourd’hui les principales conclusions et recommandations de son rapport final portant sur les soins et services offerts aux aînés pendant la première vague de COVID-19.

Dans la version préliminaire de son rapport, publié en septembre dernier, Mme Castonguay notait des « lacunes liées à la gouvernance », une désorganisation et un accès très limité à de l’information complète.

La commissaire a fait cet exercice parallèlement à celui de la coroner Géhane Kamel, qui poursuit pour sa part son travail aujourd’hui.