Le premier ministre de l’Ontario en visioconférence au volant

Doug Ford a informé la population ontarienne lundi au volant de son camion, lors d’un appel vidéo, qu’il se déplaçait dans les rues de Toronto pour aider les automobilistes pris dans la neige, malgré une recommandation de la police municipale de rester à maison.

Près de 60 centimètres de neige sont tombés sur le sud de l’Ontario depuis dimanche soir, forçant la fermeture d’autoroutes et d’écoles. La situation était si grave en matinée que la police de Toronto a demandé aux Torontois de ne pas conduire à moins que le déplacement soit « absolument nécessaire ».

Le premier ministre Doug Ford, qui habite le quartier Etobicoke, à l’ouest du centre-ville, est toutefois sorti de chez lui porter secours à des automobilistes. Le leader du Parti progressiste-conservateur l’a lui-même confirmé à l’antenne du réseau CP24 pendant qu’il conduisait, contrevenant ainsi, selon un expert, aux règles concernant la conduite inattentive. Il est interdit de « consulter un écran non lié à la conduite, comme regarder une vidéo » au volant selon le gouvernement ontarien.

Maurice Masliah, consultant en sécurité routière, précise qu’en vertu du Code de la route, le premier ministre ne figure pas parmi les individus exemptés des règlements sur l’utilisation des écrans au volant, comme la police ou les services pompiers. « Le premier ministre semble contrevenir à cet article du Code de la route, évalue-t-il.

Les conducteurs fautifs peuvent être sujets à une amende entre 615 et 1 000$ s’ils sont pris en flagrant délit. Trois points d’inaptitude sont aussi ajoutés au dossier. En après-midi, une porte-parole du Service de police de Toronto a par contre déclaré au Devoir qu’aucune plainte n’avait été formulée à la police et que le service n’enquêterait sur le dossier pour l’instant.

Conduite dangereuse

Entre 2015 et 2019, près d’une collision mortelle sur cinq impliquait une forme de distraction du conducteur selon une analyse de Transports Canada. 45 des 305 décès sur les routes ontariennes en 2020 étaient attribuables à la conduite inattentive, d’après les données la police provinciale de l’Ontario,

« La conduite inattentive est la cause principale des collisions, des blessures, et des décès sur nos routes. Pas la conduite en état d’ébriété. Pas la vitesse », martèle l’Association des chefs de police de l’Ontario dans un pamphlet publié en 2019. Selon Maurice Masliah, le risque d’une collision pendant que le premier ministre regarde la caméra durant l’entrevue est environ 2,5 fois plus élevé qu’en temps normal.

Dans la voiture du PM

Le premier ministre est tant bien que mal venu en aide à des Torontois. Une vidéo publiée en après-midi le montrait, pelle en main, dans la rue. Vers 10 h, le premier ministre a même reconduit à la maison Eddy Kandic, un résident d’Etobicoke, après qu’il ait été pris dans sa voiture pendant près de deux heures. « Je vois une camionnette bleue arriver sur la rue et c’était Doug Ford, j’étais sous le choc », a raconté le jeune homme au Devoir.

« Il m’a demandé si j’étais coincé, puis il m’a dit “Embarque, je vais te reconduire à la maison” », poursuit Eddy Kandic. Le Torontois a finalement immortalisé la rencontre dans une vidéo publiée sur l’application TikTok. « Je suis un chauffeur de taxi aujourd’hui », lance le premier ministre au volant de son camion.



