Vaccination obligatoire des employés fédéraux : des avocates de Justice Canada contestent

La politique de vaccination obligatoire imposée par le gouvernement fédéral à ses employés est l’objet d’une autre attaque. Cette fois-ci, ce sont deux avocates du ministère de la Justice, dont le travail est justement de plaider et de défendre le gouvernement contre de telles contestations, qui vont livrer bataille dans leur propre terrain de jeu : la Cour fédérale.

Plusieurs contestations de cette politique se sont déjà rendues en Cour fédérale : un groupe de fonctionnaires et un autre de sous-traitants du fédéral, parmi d’autres, ont déjà cherché à la faire suspendre en attendant le procès en bonne et due forme qui permettra de déterminer si elle est valide ou pas. Ces demandes de suspension ont été rejetées, et les causes se poursuivent.

Mais les deux avocates qui travaillent à Montréal disent avoir d’autres — et plus solides — arguments à faire valoir pour faire invalider cette politique. « On a un avantage, a expliqué en entrevue Me Jocelyne Murphy, qui conteste la politique dans le présent dossier avec sa collègue Me Sherry Rafai Far. C’est notre domaine d’expertise ».

Les juges ont rejeté les demandes de suspension notamment pour cette raison : ils ont tranché que les employés devaient d’abord déposer un grief et épuiser les recours prévus par leur convention collective avant de se pointer en Cour fédérale avec une demande d’invalidation de la politique.

C’est là qu’il y a une différence majeure, a souligné Me Murphy.

Elle explique avoir la preuve écrite que son syndicat refuse de déposer un grief en leur nom. Bref, ce recours ne leur étant pas accessible, on ne peut leur reprocher de ne pas l’avoir intenté, soutient-elle.

Selon l’avocate, la politique viole des dispositions de la convention collective des avocats du ministère de la Justice. Sans oublier qu’elle considère que cette exigence de vaccination leur a été imposée « unilatéralement » sans avoir été négociée avec le syndicat comme c’est normalement le cas. Elle dénonce aussi que le gouvernement fédéral s’immisce dangereusement dans la vie privée de ses employés.

Elle avance également que sa propre vaccination n’est pas nécessaire pour assurer la sécurité des autres employés, vu la nature de son travail qui n’implique pas de contacts avec le public. Elle indique être en télétravail depuis le mois de mars 2020 et affirme que son employeur ne lui a pas demandé une seule fois de se présenter au bureau.

Me Murphy a été mise en congé sans solde au mois de novembre dernier, quand la politique de vaccination est entrée en vigueur.

Son refus du vaccin est fondé sur ses craintes quant aux effets secondaires du vaccin : deux de ses proches ont subi de graves conséquences, rapporte-t-elle. De plus, l’avocate dit avoir une formation en biotechnologie et biologie moléculaire. Elle a travaillé comme technicienne de laboratoire qui testait des médicaments et des vaccins sur des animaux. Les connaissances acquises dans ce travail lui dictent ainsi la prudence quant à administrer de tels vaccins avec si peu de recul, a-t-elle expliqué : « J’ai le droit d’attendre » avant d’être inoculée.

Avec une politique d’application aussi large, le gouvernement devrait permettre aux gestionnaires d’évaluer les cas particuliers de leurs employés, poursuit-elle. Les seules exceptions reconnues sont celles demandées pour des raisons médicales ou religieuses.

Cette politique serait aussi contraire, selon les deux avocates, à la Loi sur les Finances publiques.

Pourquoi ne pas avoir participé aux autres recours intentés par les fonctionnaires fédéraux ?

Parce que la Cour fédérale, « c’est mon domaine d’expertise. C’est moi d’habitude qui représente le gouvernement fédéral », a fait valoir Me Murphy, qui travaille depuis 28 ans au sein du ministère de la Justice : elle affirme savoir exactement quoi plaider dans un tel dossier.

« Habituellement, c’est David contre Goliath. On sera plus dans un combat des Titans. »

Le fédéral contre-attaque

Le Procureur général du Canada n’a pas envie que ce dossier se rende à l’étape du procès. Il veut faire radier dès maintenant la demande des deux avocates.

Il va d’ailleurs plaider ce lundi après-midi une requête pour s’en débarrasser. Les arguments qu’il présentera ne sont que ceux visant à mettre fin dès maintenant à leur demande : il en aura vraisemblablement d’autres à offrir si le dossier est plaidé lors d’un procès.

Pour soutenir cette requête, les avocats du Procureur général vont faire valoir que cette politique de vaccination est une des conditions d’emploi des deux avocates, qu’elles doivent respecter, est-il allégué dans les procédures déposées à la Cour.

De plus, il juge que leur demande est prématurée et qu’elles doivent d’abord épuiser tous leurs recours prévus dans leur convention collective.

C’est inexact, répliquent les deux avocates dans leurs documents. Car il n’y a aucun recours « efficace et adéquat ».

De plus, il serait dans « l’intérêt public » que l’analyse de la légalité de cette politique soit faite le plus rapidement possible avant que d’autres employeurs ne « l’imposent à l’aveugle », soutiennent Me Murphy et Me Rafai Far.