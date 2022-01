Soutien pour les réfugiés

Le ministre fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, annoncera un soutien financier pour aider les organismes qui offrent des services de réinstallation et d’établissement aux réfugiés et nouveaux arrivants vulnérables. La semaine derrière, 250 réfugiés afghans de plus sont arrivés au Canada. Ils sont maintenant près de 6750 ressortissants afghans à être entré au pays depuis la chute de Kaboul aux mains des Talibans.