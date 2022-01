Début d’un confinement de deux semaines au Nouveau-Brunswick

Un confinement de deux semaines est imposé au Nouveau-Brunswick, avec une série de restrictions sanitaires à compter de ce samedi, puisque la province passe à la phase 3 de son plan pour l’hiver en réponse à la COVID-19.

Les rassemblements publics sont interdits et les gens doivent rester au sein de leur bulle familiale formée d’un seul ménage. Cette bulle peut toutefois être élargie pour y inclure, par exemple des aidants naturels ou une personne pour s’occuper des enfants.

« Cette bulle doit rester la même tout au long de la phase 3 », précise toutefois le gouvernement du Nouveau-Brunswick par voie de communiqué.

Les gymnases, les centres de loisirs ou de divertissement, les spas et les lieux de culte sont notamment fermés.

La mesure s’applique aussi aux salles des restaurants qui ne peuvent plus y accueillir leurs clients, mais les restaurants peuvent demeurer ouverts pour les commandes pour emporter, la livraison, ou le service au volant.

Les commerces de détail peuvent rester ouverts à 50 % de leur capacité et des mesures de distanciation physique.

Toutes les régions du Nouveau-Brunswick passent à la phase 3 du plan pour l’hiver en réponse à la COVID-19, qui restera en vigueur jusqu’au 30 janvier, à 23 h 59.

« Je demande à tous les gens du Nouveau-Brunswick de fournir leur part d’efforts pendant les deux prochaines semaines, notamment en fixant un rendez-vous pour leur dose de rappel si cinq mois se sont écoulés depuis qu’ils ont reçu leur deuxième dose », a affirmé la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell vendredi en conférence de presse.

Elle a notamment précisé que les enfants représentent actuellement le groupe le plus important de personnes non vaccinées et que ce groupe est sous-vacciné.

« Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez fixer un rendez-vous pour que vos enfants se fassent vacciner, en particulier ceux âgés de cinq à 11 ans, avant que l’apprentissage en personne ne reprenne », a-t-elle ajouté.

La santé publique du Nouveau-Brunswick a indiqué vendredi que quatre autres décès se sont ajoutés au bilan qui est maintenant de 182 décès liés à la COVID-19 dans la province. Une centaine de personnes sont hospitalisées à cause de la maladie, dont 11 personnes qui se trouvent à l’unité de soins intensifs.