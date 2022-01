Quoi surveiller cette fin de semaine ?

Hong Kong ferme en grande partie ses frontières aériennes

Les voyageurs aériens en provenance de quelque 150 pays ne pourront plus faire escale à Hong Kong à partir de dimanche, et ce, pour une durée d’un mois. Le Canada et les États-Unis sont déjà sur une liste de huit pays honnis.

Cette décision vise à prévenir la propagation de la COVID-19. Elle pourrait par contre nuire aux athlètes qui participent aux Jeux olympiques de Pékin, car plusieurs délégations comptaient effectuer un changement de vol à Hong Kong. Pour l’instant, aucune exemption n’a été annoncée.