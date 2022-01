La période d’isolement officiellement réduite à 5 jours en garderie

Les services de garde du Québec ont finalement l’heure juste. Le ministre de la Famille accueille les nouvelles recommandations d’isolement de la Santé publique et demandera aux garderies et aux centres de la petite enfance de les appliquer.

Dans un communiqué diffusé en soirée, jeudi, Mathieu Lacombe a donné le feu vert à la mise en place dans le réseau de ces nouvelles modalités. À partir d’aujourd’hui, donc, les enfants déclarés positifs qui n’ont plus de symptômes après cinq jours de quarantaine pourront retourner dans leur milieu de garde. Advenant la présence de symptômes à la fin cette période, ils devront s’isoler cinq autres jours. Le masque n’est pas requis chez les tout-petits.

Les directives de Québec se basent sur des recommandations de la Santé publique faites en début de semaine. Jusqu’à hier, le ministre n’avait pas rendu sa décision finale quant à leur application.

Selon les nouvelles consignes, un membre du personnel qui entre en contact au travail avec un enfant ou un adulte porteur de la COVID-19 n’aura pas à s’isoler. « Pour le personnel qui a été en contact avec un cas à domicile, l’isolement de cinq jours, suivi d’une autre période de cinq jours pendant laquelle il est également requis de porter un masque d’intervention et de respecter une distanciation de deux mètres autant que possible, s’applique », a précisé le cabinet de M. Lacombe.

Des boîtes d’autotests supplémentaires doivent être acheminées dans les garderies ce mois-ci. En fait, le gouvernement de François Legault prévoit distribuer 1,7 million de dispositifs additionnels par mois en janvier et en février. Vendredi, le bureau du ministre Lacombe a confirmé qu’en plus des boîtes remises aux parents et aux éducatrices, certaines pourront servir à même le milieu de garde.

Par ailleurs, à partir de samedi, les éducateurs et éducatrices du réseau de la petite enfance s’ajouteront au personnel admissible à un test PCR en centre de dépistage.

Nouveau revirement

Les nouveaux règlements émis par Québec viennent mettent fin à une longue saga de va-et-vient subie durant les Fêtes par parents et éducatrices.

À la fin du mois de décembre, Québec faisait tomber la période d’isolement obligatoire pour les enfants atteints de la COVID-19. Devant une importante levée de boucliers – menée notamment par la Direction régionale de santé publique de Montréal –, le gouvernement revenait sur ses pas quelques jours plus tard. Joint hier par Le Devoir, le président de l’Association des garderies privées du Québec, Samir Alahmad, a déploré « le flip flop » du gouvernement Legault en ce début d’année.

L’Institut national de santé publique du Québec rapporte plus de 180 éclosions actives dans les services de garde cette semaine.