Les sanctions financières convainquent-elles les non-vaccinés?

Restrictions, amendes, élargissement du passeport vaccinal : de plus en plus de gouvernements prennent les grands moyens afin de convaincre les non-vaccinés. Ces mesures sont-elles persuasives ?

Bien que des pénalités financières puissent convaincre certains, les gains possibles de ce genre de mesure sur la population non vaccinée demeurent incertains, selon Ève Dubé, anthropologue médicale à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Une proportion importante des non-vaccinés au Québec a des « barrières d’accès importantes », comme des personnes en situation d’itinérance, des travailleurs en situation précaire, des personnes avec une fracture numérique ou des nouveaux arrivants peu rejoints par notre système, rappelle Mme Dubé.

« Ce genre de pénalité va leur imposer un fardeau important ou ne va pas les atteindre », croit-elle, notant qu’il est difficile de se prononcer en attente des détails des modalités d’implantation.

Chez les gens aux attitudes très opposées à la vaccination, soit « l’autre proportion » des non-vaccinés, ces pénalités pourraient même avoir un effet rebond. « On sait que plus on a des attitudes fermement opposées à la vaccination, plus on va mal réagir à des mesures coercitives. […] On l’a vu avec les travailleurs de la santé, même sous la menace de perdre leur emploi, plusieurs ne sont pas allés se faire vacciner », observe la spécialiste de l’INSPQ.

La « contribution santé » annoncée mardi par Québec semblerait toutefois avoir provoqué une hausse d’intérêt pour aller chercher une première dose : 7369 rendez-vous ont été réservés le jour de l’annonce par le premier ministre François Legault en conférence de presse.

Il s’agit d’un record depuis les 7 jours précédents, avec 2200 rendez-vous de plus que la veille et plus de 4000 que deux jours auparavant.

Près de 2000 de ces rendez-vous ont toutefois été réservés pour des enfants de 5 à 11 ans, pour qui la vaccination s’est ouverte le mois dernier. Les 25 à 29 ans sont la deuxième tranche d’âge à avoir réservé le plus de rendez-vous (763), suivis par les 30 à 34 ans (720).

« On sait qu’il y a plusieurs raisons pour lesquelles on hésite à se faire vacciner, dont la balance risque-bénéfice. Si on ne trouve pas la maladie si grave et qu’on a peur des effets secondaires des vaccins, on manque de motivation. [Pour ces gens], la contribution santé ou le passeport vaccinal peuvent les influencer », explique Ève Dubé.

Les rendez-vous de toutes les tranches d’âge ont augmenté pour la journée du 11 janvier, et particulièrement chez les 30-34 ans, dont les rendez-vous pour une première dose ont doublé en une seule journée. Le nombre de rendez-vous pour 18-24 ans et 25-29 ans a aussi presque doublé par rapport à la veille.

Sanctions aux plus âgés

Bien qu’il soit difficile de mesurer l’impact des sanctions financières imposées aux non-vaccinés dans le contexte la pandémie, elles ne semblent pas avoir provoqué de rebond important dans l’administration de premières doses.

En Italie, le gouvernement a récemment décidé d’instaurer l’obligation vaccinale pour toutes les personnes âgées de plus de 50 ans, sous peine d’amende de 100 euros aux réfractaires.

Pour laisser le temps aux gens de prendre rendez-vous, les sanctions ne s’appliqueront qu’à partir du 1er février. Le décret ne précise toujours pas s’il s’agirait d’une amende ponctuelle ou récurrente.

Depuis l’annonce, le 5 janvier, on observe un bond des injections de premières doses à l’échelle du pays. Près de 70 000 personnes sont allées chercher une première dose pour la journée du 11 janvier, le plus grand nombre de premières doses administrées en une seule journée depuis le début du mois d’octobre.

Plus de 580 700 doses de vaccin (premières, deuxièmes et troisièmes) ont par ailleurs été administrées pour la journée du 11 janvier, un sommet depuis juin 2021.

Or, cette récente montée coïncide également avec les récents resserrements aux mesures sanitaires. Depuis lundi, une preuve vaccinale est désormais requise pour entrer dans presque tous les lieux publics et les transports publics.

La vaccination obligatoire sera également instaurée à partir du 16 janvier pour toute personne de 60 ans et plus en Grèce, sous peine d’une amende de 100 euros tous les mois. Après une modeste remontée de premières doses administrées dans les jours suivant l’annonce, elles ont rapidement redescendu sous la barre des 10 000 injections quotidiennes.