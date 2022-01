Une nouvelle obsession appelée Wordle

Ce n’est pas le Scrabble 2.0. Ce n’est pas non plus un Tetris nouveau genre. Ces blocs de tuiles grises, jaunes et vertes que partagent vos contacts sur les réseaux sociaux sont des Wordle. Ils font sensation dans la webosphère anglophone… et s’apprêtent à conquérir la Toile francophone.

Il faut dire que ce jeu de mots pas-tout-à-fait-croisés fait un bon remède contre l’hyperanxiété du moment. Dans une actualité passée en deuxième vitesse en ce début d’année, amplifiée par le boyau d’incendie que sont les médias sociaux, Wordle détonne. Au programme : une grille de cinq cases de large par six de haut. Chaque ligne représente une tentative de découvrir le mot caché final. Le code de couleurs permet de savoir quelles lettres composent ce mot et lesquelles sont situées à la bonne place.

Les amateurs de jeux de société qui se souviennent du jeu Mastermind s’y reconnaîtront. Seule différence : les couleurs remplacent les épinglettes dans le rôle des indices. Au bout de six tentatives, si le joueur n’a pas découvert le mot, Wordle le lui révèle, puis c’est tout. Meilleure chance la prochaine fois, soit le lendemain. Entre temps, le site propose aux joueurs de partager sur les réseaux sociaux un cliché de la partie tout juste terminée duquel sont exclues les lettres. Seules les cases et les couleurs s’affichent.

Le phénomène, au début intrigant, a rapidement séduit les internautes. « J’adore la simplicité, le fait que ça soit possible pour presque tous de réussir, mais surtout le fait que l’expérience ne soit que de quelques minutes par jour. Aucun danger d’être aspiré et de perdre trop de temps. », explique Alexandre Gravel, producteur de l’agence de création de contenu pour le Web et la télé Toast Studio.

« Je l’ai découvert quand j’ai vu les partages des joueurs sur Twitter », explique Sylvain Benoît, un programmeur de Sherbrooke qui a été assez intrigué par ce phénomène pour s’y mettre ensuite sur une base quotidienne. « C’est un concept vieux comme le monde. Je me rappelle qu’il y avait des jeux semblables sur Videoway quand j’étais enfant. Mais il est plaisant d’entraîner sa logique avec les indices et de tester notre vocabulaire. »

Créé en octobre dernier pour divertir sa douce moitié par le programmeur Josh Wardle, Wordle — le nom du jeu est inspiré de son nom de famille — comptait en début de semaine 300 000 joueurs actifs… quotidiennement, bien sûr. Étant donné que Wordle ne propose sur le site web dédié à ce jeu qu’un nouveau mot mystère par jour. C’est simple et sans fla-fla. Pas de pub, ni d’abonnement, ni d’achat intégré, ni de palmarès des meilleurs joueurs, ni autre irritant commercial.

Bref, c’est une pause relaxante dans un monde de fou. Et c’est devenu viral. Du New York Times au Guardian, les médias anglophones ont moussé le phénomène. Même le New Yorker en a fait le sujet d’une caricature du jour, ça ne ment pas. Et ces derniers jours, on a vu émerger des versions en français, en portugais et même en gaélique, pourquoi pas. Des imitations payantes du jeu sont même apparues sur les boutiques d’applications mobiles, mais l’original demeurera gratuit, jure son créateur.

Josh Wardle persiste et signe : Wordle ne changera pas de formule. Pas question d’accélérer la cadence au-delà d’un mot par jour, ni d’en dériver une formule qui lui permettrait de faire de l’argent. Encore la semaine dernière, le programmeur employé par le populaire forum en ligne Reddit assurait dans une énième entrevue au New York Times qu’il n’a aucune intention de monétiser son bébé, comme on dit dans le jargon.

« Il n’essaie pas de faire quoi que ce soit avec vos données ou votre temps d’attention », affirme-t-il à la publication newyorkaise. « C’est juste un jeu qui est amusant. »

De Wordle à Motdle

Renaud Bédard travaille de son côté sur une version québécoise de Wordle, appelée Motdle. Le programmeur montréalais spécialisé dans le jeu vidéo et actuellement à l’emploi de l’éditeur japonais Square Enix a entendu parler durant la période des Fêtes de ce petit casse-tête en ligne et il a été séduit sur-le-champ.

« J’ai commencé à y jouer à ce moment-là. Depuis, ça a vraiment gagné en popularité. Sur Twitter, soit les gens parlent de leur Wordle du jour, soit ils se plaignent que le monde parle trop de Wordle », dit-il. « Force est d’admettre que c’est un des jeux du genre les mieux construits et plus faciles d’accès que j’ai vu depuis longtemps. »

Le professionnel du jeu vidéo explique le succès de Wordle simplement : l’expérience et le concept sont extrêmement clairs, les règles s’apprennent en quelques secondes et le fait d’avoir accès à un nouveau puzzle chaque jour est efficace. « Tout le monde a l’impression de travailler ensemble sur le mot du jour, ça crée des discussions et un esprit de compétition entre les joueurs », constate-t-il.

En créer une version québécoise allait de soi pour celui qui a collaboré à la création de Fez, un jeu en ligne publié initialement en 2012 et qui avait résolument des allures rétro. « Ma version n’a pas grand-chose de spécial, mais c’est la mienne et je compte bien la terminer quand même. Je n’ai pas de date de sortie prévue, j’y travaille à temps perdu. »

Pour les intéressés, le code du projet est disponible sur le compte GitHub de Renaud Bédard au https://github.com/renaudbedard/wordle-fr.