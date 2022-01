Le visage d’un dangereux prédateur sexuel sera sur des panneaux géants au Québec

Le visage d’un dangereux prédateur sexuel et proxénète sera tapissé sur des panneaux géants et diffusé sur les réseaux sociaux dans un effort colossal de la SQ, en collaboration avec le programme Bolo, pour l’arrêter — et l’empêcher de faire d’autres victimes.

C’est la première fois que Bolo déploie ses moyens pour mettre la main au collet d’un suspect au Québec.

L’homme qui fait l’objet de cet avis de recherche est le Lavallois Blake Charbonneau, âgé de 35 ans.

Il avait été arrêté le 19 mars dernier, mais a fait défaut de comparaître à la Cour.

Blake Charbonneau est depuis recherché par l’Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme (EILP) de la Sûreté du Québec (SQ), qui indique qu’il aurait fait quatre victimes, bien que tout porte à croire qu’il y en aurait d’autres, a précisé en conférence de presse mercredi matin l’inspecteur Pierre-Mathieu Viviers, directeur adjoint à la Direction des enquêtes criminelles de la SQ.

Description du suspect Taille : 1,75 m (5 pi 7 po)

Poids : 80 kg (176 lb)

Cheveux : bruns foncés

Yeux : bleus

Particularité : Il pourrait porter des boucles d’oreilles. Il arbore un petit tatouage à l’épaule droite.

Des mandats de recherche pancanadiens ont été diffusés pour proxénétisme, agression sexuelle mettant la vie en danger et agression sexuelle armée, entre autres infractions criminelles.

« Il a fait preuve d’une grande violence », a précisé l’inspecteur Viviers, notant qu’il a rencontré ses victimes sur les réseaux sociaux et sur des sites de rencontre.

Jusqu’à 50 000 $ de récompense

Pourquoi un tel déploiement pour ce suspect ? En raison de sa prédation, de la gravité et de la fréquence des crimes reprochés, ainsi que du nombre de victimes, a expliqué l’inspecteur.

Une dizaine de panneaux géants seront installés, et les réseaux sociaux seront amplement sollicités, dont Facebook et Instagram, a décrit le directeur du programme Bolo, Maxime Langlois, ajoutant qu’une récompense allant jusqu’à 50 000 $ sera offerte pour tout renseignement menant à l’arrestation du suspect. Ils seront relayés à la SQ qui les traitera de façon confidentielle, dit-il.

Ces efforts s’ajoutent à ceux de la SQ, ajoute-t-il. « On agit comme amplificateur. »

La police ignore où Blake Charbonneau se trouve, mais sait qu’il a sévi à Laval et dans la région de Québec.

« Bolo » est un acronyme anglais signifiant « Be on the Lookout » (« soyez alertes »). Il est financé par une fondation privée.

Interrogé à savoir pourquoi la SQ s’unissait pour la première fois à Bolo, l’inspecteur Viviers a répondu que ce suspect correspond aux critères d’intervention du programme, mais aussi parce que la force policière jugeait pertinent cette force de frappe publicitaire pour éviter que l’homme ne fasse d’autres victimes, et afin d’envoyer un message de prévention aux femmes.



Toute personne ayant des informations permettant de retrouver Blake Charbonneau est invitée à appeler au 1 800 659-GANG (4264) ou à écrire au cic@surete.qc.ca