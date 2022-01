Quoi surveiller aujourd'hui?

112 ans du Devoir

Le Devoir souffle 112 bougies aujourd’hui. La première édition du journal indépendant fondé par Henri Bourassa est parue le 10 janvier 1910. À la une de cette première édition, vendue un sou, il signe un billet intitulé Avant le combat, qui annonce ses couleurs. « Comme les principes et les idées s’incarnent dans les hommes et se manifestent par les faits, nous prendrons les hommes et les faits corps à corps et nous les jugerons à la lumière de nos principes. Le Devoir appuiera les honnêtes gens et dénoncera les coquins », écrit-il.