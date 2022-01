Quoi retenir de la fin de semaine ?

Deux ans depuis l’écrasement du vol 752

Les familles des victimes ont souligné samedi le deuxième anniversaire de l’écrasement du vol 752 d’Ukraine International Airlines, abattu entre Téhéran et Kiev par les forces iraniennes. À Toronto, plusieurs personnes sont venues déposer des fleurs ou allumer une bougie lors d’une veillée organisée en l’honneur des êtres chers perdus dans la tragédie.

Juste après son décollage de l’aéroport Imam-Khomeini de Téhéran, le 8 janvier 2020, le Boeing 737-800 aurait cessé de transmettre toute donnée de vol, avant de rapidement prendre feu. Plus de 100 des 176 personnes tuées dans l’accident avaient des liens avec le Canada.

Bien que l’Iran ait commencé à indemniser certaines des familles de victimes, il a ignoré, plus tôt cette semaine, une autre échéance fixée par le Canada et ses alliés dans le but de négocier un règlement pour les familles. En 2020, le gouvernement iranien avait dit vouloir verser 150 000 $ à chacune des familles de victimes de l’accident.

L’organisme Foundation for Defense of Democracies exhorte d’ailleurs le président américain, Joe Biden, à se servir de son nouvel ambassadeur à l’Organisation de l’aviation civile internationale, Chesley Sullenberger, pour aider le Canada et ses alliés à obtenir des indemnisations de l’Iran.