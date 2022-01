Le SPVM reporte un forum sur la violence armée

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) reporte « à une date ultérieure » un forum sur les violences armées qui devaient avoir lieu à la fin du mois, dans la foulée de la montée « fulgurante » des cas de COVID-19 liés au variant Omicron.

Cet événement, qui devait initialement avoir lieu les 26 et 27 janvier, vise à réunir des intervenants des milieux communautaires et institutionnels pour discuter, aux côtés du SPVM, de solutions à la montée de la violence armée dans la métropole. Dans les derniers mois, de nombreuses fusillades ont eu lieu, notamment dans des quartiers du nord et de l’est de la métropole, faisant plusieurs victimes collatérales, incluant des adolescents.

Or, « compte tenu de la montée fulgurante des cas liés à l’apparition du variant Omicron et du resserrement actuel des mesures sanitaires pour freiner la propagation du virus [causant la] COVID-19, le Service de police de la Ville de Montréal, en accord avec la Ville de Montréal, a pris la décision de reporter la tenue du forum contre la violence armée qui était initialement prévu les 26 et 27 janvier prochains à une date ultérieure », indique un communiqué émis vendredi après-midi par le corps de police.

Joint par Le Devoir, le SPVM a expliqué qu’il est important pour son équipe que ce forum permette à ses participants de se réunir en personne. L’option d’un événement virtuel, comme continuent d’en organiser plusieurs organisations, à l’instar de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, n’est donc pas dans les cartons du corps de police.

« Le SPVM souhaite vivement tenir ce forum et entend réunir les décideurs institutionnels et communautaires à cet événement dès que le contexte sanitaire permettra de le faire de manière sécuritaire », ajoute le communiqué.

Cette annonce survient au lendemain de la présentation du budget du SPVM par son directeur, Sylvain Caron. Ce dernier a alors indiqué que la métropole fait face, depuis 2019, à « une situation hors du commun en matière de violence par armes à feu ». Le budget 2022 du SPVM est d’ailleurs gonflé de 45 millions de dollars par rapport à celui de 2021, en partie pour financer la lutte du corps de police contre les armes à feu et le crime organisé.